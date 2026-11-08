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Glasba

Skoraj pol stoletja ska legend v Bologni

Bologna, 08. 11. 2026 13.27 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
Boštjan Tušek
Kultna pevka Pauline Black je z zasedbo na turneji A Celebration of Too Much Pressure, ki je posvečena prelomnemu debitantskemu albumu.

Britanske ska legende The Selecter so v Bologni obudile 2-Tone energijo in družbeno angažirano sporočilo, ki ostajata živa tudi po skoraj 50 letih od njihovega nastanka. Pauline Black in druščina so nastopili v okviru turneje, posvečene kultnemu debitantskemu albumu iz leta 1980.

Legendarna britanska ska skupina The Selecter je nedavno nastopila v bolonjskem klubu Estragon, kjer se je zbrala peščica ska in punk privržencev ter nekaj nekdanjih obritoglavcev. Obisk je bil glede na kultni status skupine, ki deluje že od leta 1979, nekoliko skromen, a to prekaljenemu sekstetu glasbenikov ni preprečilo, da občinstvu ne bi ponudili vrhunskega večera z značilnim 2-Tone zvokom, pankovsko energijo in družbeno angažiranimi sporočili. Koncert je bil del turneje A Celebration of Too Much Pressure, s katero skupina obeležuje več kot 45-letno dediščino prelomnega debitantskega albuma Too Much Pressure iz leta 1980.

Kariera ska legend The Selecter se je začela konec 70. let, kar pomeni, da bodo kmalu obeležili pol stoletja od njihovega nastanka.
Kariera ska legend The Selecter se je začela konec 70. let, kar pomeni, da bodo kmalu obeležili pol stoletja od njihovega nastanka.
FOTO: B.T.

V ospredju večera je bila seveda karizmatična pevka Pauline Black, ki jo zaradi njenega vpliva na razvoj ska glasbe poznamo tudi pod vzdevkom "kraljica skaja". Blackova je samo dan pred koncertom praznovala 73. rojstni dan, vendar njena vokalna prepričljivost in odrska prezenca nista kazali znakov popuščanja. Rojena kot Belinda Magnus, pozneje znana tudi kot Pauline Vickers, ima za seboj izjemno življenjsko pot. Rodila se je v Romfordu v Essexu anglo-židovski najstniški materi in nigerijskemu očetu, pozneje pa jo je posvojil belopolti par. Svoje judovsko poreklo je odkrila šele pri 42 letih.

Konec sedemdesetih let je postala osrednja pevka skupine The Selecter in pomemben obraz britanskega 2-Tone gibanja. Skupina je zaslovela s skladbami, kot so On My Radio, Three Minute Hero in Too Much Pressure, njihov debitantski album pa je dosegel peto mesto britanske glasbene lestvice. Drugo ploščo Celebrate the Bullet so izdali leta 1981 ter se naslednjega leta že razšli, Pauline pa se je posvetila gledališču in televiziji. Za upodobitev Billie Holiday v predstavi All or Nothing At All je leta 1991 prejela nagrado Time Out za najboljšo igralko, leta 2011 pa izdala avtobiografijo Black by Design. Leta 2017 je sodelovala tudi z zasedbo Gorillaz na njihovi turneji Humanz, za zasluge v zabavni industriji pa leta 2022 prejela britansko državno odlikovanje OBE.

Kultna pevka Pauline Black je z zasedbo na turneji A Celebration of Too Much Pressure, ki je posvečena prelomnemu debitantskemu albumu.
Kultna pevka Pauline Black je z zasedbo na turneji A Celebration of Too Much Pressure, ki je posvečena prelomnemu debitantskemu albumu.
FOTO: B.T.

V Bologni, v klubu Estragon, so The Selecter predstavili svojo značilno mešanico energičnih skank rock ritmov, ska in reggae vplivov ter politično angažiranih besedil. Turneja je posvečena albumu Too Much Pressure, ki je skupini prinesel nekatere največje uspešnice, med njimi Three Minute Hero in Missing Words. Ob teh so zazvenele tudi skladbe Frontline, Danger, Train to Skaville in James Bond. Skupino še vedno vodita izvirna člana Pauline in bobnar Charley "H" Bembridge, ki sta del zasedbe od vsega začetka. Njuna prisotnost predstavlja pomembno vez z začetki gibanja, ki je skozi glasbo združevalo različne skupnosti in nasprotovalo rasnim ter družbenim delitvam.

Prav sporočila o skupnosti, solidarnosti in nasprotovanju družbenim razkolom je Blackova skušala bolj ali manj posrečeno izraziti tudi med bolonjskim koncertom. Vendar njena kritika italijanske premierke Giorgie Meloni ni naletela na enoten odziv. Del občinstva se je odzval z žvižgi, proti odru pa je poletel tudi kozarec s pivom. Politična sporočila so sicer od nekdaj bila pomemben del identitete skupine, ta pa še dandanes lahko sprožijo burne odzive. Blackova ostaja zvesta svoji drži in glasbeni dediščini, ki že več kot štiri desetletja poudarja pomen enakosti in povezovanja, četudi se je na trenutke zdelo, da je njena lastna želja po omenjenem močnejša kot pa pri ljudeh v občinstvu.

Koncert se je prevesil v sklepni del ob spremljavi skladb, ki so zaznamovale zgodovino 2-Tone in ska gibanja, med največjimi vrhunci so tako bile zaključne On My Radio, naslovna Too Much Pressure in Pressure Drop, s katerimi so zaključili večer v bolonjskem klubu. Čeprav je bilo občinstvo nekoliko razredčeno za legende njihovega kova, je odličen koncert ponudil priložnost za srečanje z eno najpomembnejših zasedb britanske ska zgodovine in z vokalistko, ki tudi pri 73 letih izkazuje vokalno odličnost na vrhunskem nivoju.

Turneja A Celebration of Too Much Pressure se po jesenskih nastopih v Veliki Britaniji in Italiji nadaljuje še v drugih evropskih mestih. Med napovedanimi postajami so v decembru še Utrecht na Nizozemskem, belgijski Ghent in nemški Köln. Za ljubitelje ska, punka in reggaeja so to do konca leta še lepe priložnosti, da v živo doživijo glasbeno dediščino skupine, ki je s svojim značilnim zvokom in družbeno angažiranostjo pomembno zaznamovala britansko in tudi evropsko glasbeno zgodovino.

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