Skoraj prazna dvorana na koncertu Camile Cabello, kaj se dogaja?

Atlante pa prihajajo sveže fotografije s koncerta zvezdnice Camile Cabello, na katerih je jasno razvidno, da je nastopila pevka pred na pol prazno dvorano. Posnetki in fotografije so že viralni, njeni oboževalci se namreč na družbenih omrežjih sprašujejo, zakaj je Camila sploh nastopila, ko pa kot vse kaže, ni zmožna prodati kart in napolniti koncertne dvorane.

Družbena omrežja so preplavile fotografije in posnetki s koncerta pevke Camile Cabello, na katerem je nastopila minuli vikend v Atlanti v sklopu priljubljenega festivala. Razlog? Skoraj prazna koncertna arena in manko občinstva kar bodeta v oči. Kljub temu da je 27-letna zvezdnica do sedaj nanizala kar nekaj uspešnic, ji tokrat očitno ni uspelo privabiti veliko oboževalcev na koncert, veliko število prostih sedežev v State Farm Areni je namreč ostalo praznih. Fotografije Camile, ki stoji na odru in nastopa za zdesetkano občinstvo, so preplavile družbena omrežja, njeni oboževalci se vneto sprašujejo, kaj je šlo po zlu. Nekateri so prepričani, da se je znašla pevka v obdobju 'zatona svoje galsbene kariere'.

"To je skoraj povsem prazna dvorana," "Zakaj to počne, ko pa vidi, da ne more prodati vstopnic? Nakoplje si samo dodaten strošek in sramoto," je le nekaj izmed mnogih komentarjev, ki jih je moč zaslediti na družbenem omrežju X. Camila naj bi uspela prodati zgolj trideset odstotkov vstopnic za festival, na katerem je med drugim nastopil tudi Yung Miami, ameriška pevka Mod Sun pa je Camilo med njenim nastopom bodrila, da je slednja sploh nadaljevala. "99% glasbenikov bi takšen koncert odpovedalo in nato javnosti napisalo izjavo o 'duševnem zdravju'," in "Pravkar si pridobila moje spoštovanje s tem, ko si nadaljevala koncert in ga speljala do konca. Ta večer je bil za nekatere tvoje oboževalce čaroben in si ga bodo zapomnili za vedno," je bilo nekaj komentarjev na račun Camiline pogumne odločitve, da kljub praznim sedežem v areni nadaljuje.

Camila Cabello med nastopom. FOTO: Profimedia