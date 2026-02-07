Škot Callum Beattie ni (samo) indie-slavček

Nadvse posrečen naslov albuma! Tretjega zaporednega iz zbirke Calluma Beattieja, še malo pa 30-letnega škotskega indie-godca. Je Beattijev izraz indie-rock ali prej indie-pop; ali pogosto folk in country valovanje v njegovih songih žanrski definiciji puščata dovolj ali celo preveč svobode - vse našteto naj ostanejo manj pomembne (kritiške) dileme. Beattie svoje songe zapoje vražje dobro. Škotovo pošteno rockovsko in delno tudi soularsko vokalno rohnjenje je podobno pevskemu načinu rojaka Lewisa Capaldija, delno pa se križa tudi s tistima Američana Teddyja Swimsa in Angleža Rag'n'Bone Mana. Toda znotraj primerjalnega okvirja se najde še en rocker, za katerega bi težko rekli, da ga Beattie (skrivoma) ne posnema. To je Kelly Jones, mali-veliki valižanski rock heroj, značilno hropeč pevec in vodja benda Stereophonics. Glas funkcionira, veščina songwritinga ali pisanja/skladanja songov pa je v Beattijevem primeru na ravni solidnega povprečja (sodobnika Sama Fenderja). Two Pretenders, otvoritvena na albumu Indi, je pričakovano enegrična, potovalno hiteča in zato brez obotavljanja delegirana med vpadljive uspešnice. Vse kar sledi, so značajsko različne, a le pogojno zanimive pesmi. Kot da Beattie ves čas ponuja nekaj, kar bi lahko spomnilo na plagiate. Tudi lirično Beattie ni ravno globok, umetelen pripovedovalec, pač pa bolj površinski tip poeta, ki ga zanimajo izključno vsakodnevne, rutinske skrbi. Toda prav ta mejnost celoten album presentljivo povzdigne v zelo poslušljivo in prav nič motečo celoto. Na primer, Pins And Needles vključuje celo nekaj esence Arctic Monkeys. Nov niz Beattijev komadov pa najbolj pretrese song Sound of Sirens, ki je v resnici odličen, očarljiv, tudi klavirsko pospremljen pop napev. Kitarski solo po zvoku delno prevzet od irske legende Garryja Moorea bo marsikoga dodatno razveselil. Fireproof je še ena iz zaključne tretjine albuma, ki bi po obliki lahko obstala na relaciji tipičnega Fenderja in tipičnega Eda Sheerana. Malce nerodno skonstruirana je nato Eyes On You, ki pa je, poudarjeno, povsem stereophonicsovska. Circa indi-užitnost za lepo trojko.



