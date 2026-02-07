Naslovnica
Glasba

Škot Callum Beattie ni (samo) indie-slavček

Ljubljana, 07. 02. 2026 11.00 pred 8 dnevi 2 min branja 4

Avtor:
Matjaž Ambrožič
Matjaž Ambrožič

Pop darilo namenjeno pravim rockerjem.

CALLUM BEATTIE - Indi

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nadvse posrečen naslov albuma! Tretjega zaporednega iz zbirke Calluma Beattieja, še malo pa 30-letnega škotskega indie-godca. Je Beattijev izraz indie-rock ali prej indie-pop; ali pogosto folk in country valovanje v njegovih songih žanrski definiciji puščata dovolj ali celo preveč svobode - vse našteto naj ostanejo manj pomembne (kritiške) dileme. Beattie svoje songe zapoje vražje dobro. Škotovo pošteno rockovsko in delno tudi soularsko vokalno rohnjenje je podobno pevskemu načinu rojaka Lewisa Capaldija, delno pa se križa tudi s tistima Američana Teddyja Swimsa in Angleža Rag'n'Bone Mana. Toda znotraj primerjalnega okvirja se najde še en rocker, za katerega bi težko rekli, da ga Beattie (skrivoma) ne posnema. To je Kelly Jones, mali-veliki valižanski rock heroj, značilno hropeč pevec in vodja benda Stereophonics. Glas funkcionira, veščina songwritinga ali pisanja/skladanja songov pa je v Beattijevem primeru na ravni solidnega povprečja (sodobnika Sama Fenderja). Two Pretenders, otvoritvena na albumu Indi, je pričakovano enegrična, potovalno hiteča in zato brez obotavljanja delegirana med vpadljive uspešnice. Vse kar sledi, so značajsko različne, a le pogojno zanimive pesmi. Kot da Beattie ves čas ponuja nekaj, kar bi lahko spomnilo na plagiate. Tudi lirično Beattie ni ravno globok, umetelen pripovedovalec, pač pa bolj površinski tip poeta, ki ga zanimajo izključno vsakodnevne, rutinske skrbi. Toda prav ta mejnost celoten album presentljivo povzdigne v zelo poslušljivo in prav nič motečo celoto. Na primer, Pins And Needles vključuje celo nekaj esence Arctic Monkeys. Nov niz Beattijev komadov pa najbolj pretrese song Sound of Sirens, ki je v resnici odličen, očarljiv, tudi klavirsko pospremljen pop napev. Kitarski solo po zvoku delno prevzet od irske legende Garryja Moorea bo marsikoga dodatno razveselil. Fireproof je še ena iz zaključne tretjine albuma, ki bi po obliki lahko obstala na relaciji tipičnega Fenderja in tipičnega Eda Sheerana. Malce nerodno skonstruirana je nato Eyes On You, ki pa je, poudarjeno, povsem stereophonicsovska. Circa indi-užitnost za lepo trojko.


Ocena: 3

Homer.Simpson
07. 02. 2026 11.52
Pozdravljeni dragi oboževalci, še en pagiat-prispevek večnega nevoščljivega primi.tivca čakam še na neuravnovešen komentar osivelega_ritmičnega_gimnastičara. Ampak ja, ko nekdo pljuva po tebi, veš, da delaš dobro, česar se sam prav dobro zavedam. Out, peace. Čaw čaw sončki moji in hvala za vse pluse.
Odgovori
+14
15 1
osiveli_ritmični_gimnastik
07. 02. 2026 12.03
Ti si produkt družinskega incesta, majke mi. Kopiraš moje komentarje, ki so bili namenjeni tebi prejšji teden.
Odgovori
-14
1 15
Diego14
07. 02. 2026 11.48
Evo ga ...spet ta
Odgovori
+3
4 1
osiveli_ritmični_gimnastik
07. 02. 2026 11.31
Spet ta, Diegej14.
Odgovori
-11
1 12
