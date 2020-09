Grega Skočir in Tomi M predstavljata prvo skupno pesem 'Bomo'

Bomo je prva skupna skladba Tomija Megliča in Grega Skočirja , ki ju ne veže le glasba, ampak tudi dolgoletno prijateljstvo. Tomi je o pesmi povedal: "Netipičen izlet dveh prijateljev z rockerskim pedigrejem v času osamitve, ko je bilo kljub navodilom treba ostati skupaj … optimistično, močno in nasmejano. In Bomo! Sicer pa, kaj je v teh nenavadnih časih sploh tipično?"

Spominja se, da sta se oba strinjala, da je čas za skupni glasbeni projekt:"Bil je večer in oba sva bila tam zaradi povsem drugih stvari. Nekako sva se strinjala, da bi se moralo kaj ušpičiti in neobvezno izraziti z neko zgodbo in pri tem je tudi ostalo. Po kakšnih dveh mesecih sva se slišala in tako je bila zadeva že v pisanju … več sva se družila, več je bilo skupnega zadovoljstva, idej in tako je s časom nastal tudi končni izdelek."