Škotska pevka Susan Boyle praznuje 60 let

Susan Boyle je že od dvanajstega leta sanjala, da bo postala pevka, a so jo v mladosti precej zaničevali in ji govorili, da je "počasna" ter nadeli vzdevek "preprosta Susan", saj je bila drugačna od večine. Leta 2013 je končno dobila pojasnilo v obliki diagnoze: ima Aspergerjevo motnjo. A še preden je izvedela za diagnozo, je uresničila svoje sanje.

Bila je brezposelna, prostovoljno je delala v dobrodelnih organizacijah, živela z mačko Pebbles. Včasih je pela v svoji cerkvi, a nikdar pred številnim občinstvom. Nato pa je zbrala pogum in leta 2009 stopila na oder britanskega šova Britain's Got Talent . S pesmijo I Dreamed a Dream je osupnila tako občinstvo kot tudi žirante. Posnetek je v nekdaj dneh obkrožil svet, do zdaj ima že 249 milijonov ogledov. Čeprav ni zmagala, ji je tudi drugo mesto prineslo svetovno slavo. V enem letu je postala multimilijonarka. Novembra 2009 je izdala prvi album I Dreamed a Dream , ki je v hipu postal najboljši prvi album izvajalca v Veliki Britaniji vseh časov.

Podrl je rekord za največjo prodajo prvenca v prvem tednu, na prvem mestu lestvice Billboard je bil šest tednov, tudi v Združenih državah Amerike je bil drugi najbolje prodajani album leta 2009. Z izdajo drugega albuma The Gift , ki ga je izdala 2010, je postala tretja v zgodovini, ki ji je uspelo, da je bila v enem letu dvakrat na vrhu lestvic v ZDA in Veliki Britaniji.

Leta 2019 je nastopila tudi v ameriški različici šova America's Got Talent: The Champions, v katerem so tekmovali nekdanji zmagovalci, finalisti in polfinalisti z vsega sveta. Nastopila je s pesmijoWild Horses. Žiranti Simon Cowell, Howie Mandel, Heidi Klum in Mel B so bili navdušeni, slednja tako, da ji je podelila zlati gumb. V finalu je zapela pesemI Dreamed a Dream, ki jo je pela že leta 2009, vendar se ni uspela uvrstiti med prvo peterico.