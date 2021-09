Skova se sprehodi po očarljivem Trnovem, dragi rodni vasi domači

Guns N’ Roses so nazaj, konec sveta pa se še ne zdi tako zelo blizu.

SKOVA – Kraj srečnega imena

Ni ga čez Solatndorf. Patriot Skova v zanj značilnem prijaznem loku popiše sproščeno vzdušje, ki vlada v njegovih domači trnovski fari. Veliko bolj kot faktografija, vključno z zgodovino, geografijo ali empirično sociologijo, pesnika zanima izobilje spoštovanja in prijateljstva ter posledično že skoraj melanholije, ki vlada tam. V spotu se poleg vedno prijazne cvetličarke Regine in (netipično nemega) vaškega posebneža Gina ter desetine drugih pokaže tudi Klemen Klemen. Morda malce nerodno zastavljen spin. Kajti. Klemen je svoje dni prav Trnow vneto predstavljal kot hudo kompleksen gangsta kvart. Zanimivo, da je bil Gino tudi takrat eden od pomembnih stranskih likov. Komu zdaj verjeti, Skovi ali Klemnu? Aha, dolgo je že tega in do zdaj je preteklo kar precej Gradaščice. Divji časi so že davno mimo, zdaj vladata treznost in spoštljivost. Pridni (mi) Trnovčani, kaj!? Pa saj Skova še prej spomni na še mnogo starejše trnovske impresije, ki nam jih je zapustil slikar, predan impresionist, Richard Jakopič. Nekaj več impresionističnega navdiha bi lahko vsebovala skoraj zaspana spremljajoča melodija. Lep rap. Ocena: 4,5 JOESEF - Fire

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Škot Joesef nekaj let čaka na svoj veliki trenutek. Njihov izvrsten nov song Fire bi kaj lahko pomenil zaznaven premik k veliko večji pevčevi prepoznavnosti. Primerjave z Amy Winehouse in Samom Smithom so zelo na mestu. A hkrati se zdi harmonski maestral, ki ga začini ravno prav nežen Joesofov vokal, celo boljša kombinatorika od marsičesa, kar sta posnela prej imenovana. Fire izjemno resonira z uspešnico Londončanke Arlo Parks iz njenega še vedno premalo slavnega hita Caroline. Joesef je bil pred leti vključen tudi v naboru znanega BBC-jevega natečaja za nadarjene pop prvake. Se pravi. Čas je, da si zapomnimo njegovo ime. Ocena: 5 ED SHEERAN - Shivers

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Še kar naprej velja, da bi od serijskega pridelovalca superuspešnic nemara lahko pričakovali več. Shivers je pripovedno dovolj zaobljen. Pevčev glas je sicer spet nekam čudaško potuhnjen. Tempo in z njim napoj, ki ustvarja sredico songa, ni nič kaj kritičen, s tem pa tudi poseben ne. Všeč mi je ta uvodni poudarek oblečen v ukulele-krono. Zato pa tumpast video razočarajoče skeli. Še vedno upam, da bo prihajajoči Sheeranov novi album naslovljen “=“ enak čemu bolj spodobnemu, kot pa sta zdaj že dve prvoizdani napovedni viži. Ocena: 2 GUNS N’ ROSES - Hard Skool

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke