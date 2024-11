Skozi luknjo na odru po Olivii Rodrigo padel še pevec skupine Coldplay

Pevec skupine Coldplay , Chris Martin , je med nedavnim koncertom v Melbournu doživel manjšo nezgodo. 47-letnik je med naslavljanjem množice po pesmi Everglow vzvratno hodil po odru, nato pa padel skozi luknjo v odru, kjer je stal eden od članov ekipe. Ta ga je ujel in mu pomagal nazaj na oder, celotno dogajanje pa so na kamere ujeli tudi oboževalci pod odrom.

"Najlepša hvala, da si me ujel. Vraga, to je bil skorajda trenutek za na YouTube," je dejal Martin, ko je ponovno splezal na oder. Pevčev padec se je zgodil nekaj manj kot mesec dni za tem, ko je skozi luknjo na odru v istem mestu, a na drugem prizorišču, padla tudi Olivia Rodrigo .

Coldplay trenutno nastopajo v Avstraliji v sklopu turneje Music Of The Spheres, prihodnje leto pa se bo karavana najprej preselila v Združene države, nato pa se vrnila v Združeno kraljestvo, kjer bodo 10 noči zapored nastopali na stadionu Wembley v Londonu, kjer bodo skušali premagati rekord v obisku, ki so ga postavili Take That in Taylor Swift.

Skupina je v začetku oktobra izdala deseti studijski album, ki so ga poimenovali Moon Music, kmalu za tem pa je že postal najbolje prodajan album v Združenih državah v tem letu.