Skrajno čud'n naslov za blaženo romantično sedemdejanko

Tsujigirijev albumski prvenec Harakiri za avtorja ni bil usoden, sporočajo iz njegovega info štaba. Gregor Kocijančič, glava eksperimentalno trapovske ekipe YGT (Your Gay Thoughts) je nazaj, in sicer v šlager-popevkarskem režimu. Čud'n naslov oznanja avtorjev EP, pa čeprav ne bi bilo prav n'č čud'n, če bi se sedem-songovski sveženj Čudn flex, ampak OK formatiral kot album. Namreč. Gre za sedmerec čudovitih novodobnih popevk, blažilnih tako za zaspane opoldneve kot tudi za nočne romantike. Tsujigiri tokrat ne rapa, pač pa poje, poje zasanjano, zamaknjeno, v maniri navdahnjenih šansonjerjev, ki večino svojih kreativnih delnic še vedno zaupajo hip-hop banki. Ob tem, da je jasna dikcija v drugem, tj. v dimnem planu, jasno – kolikor je gosta megla pač lahko sinonim za jasnino. A naposled se izhodna zmes izvije v nekaj skrajno ljubkega, tako zelo ljubkega, da se bo od prevzetosti nasmihalo vsakomur. Tsujigiri poje o ljubezni, o kreditu za eno kavico, o svojem psu in še o drugih stvareh, ki slehernika prevzemajo na sprehodih po gozdnih obronkih. Prvo svetovno prijavo z EP-ja Tsujigiri celo prepusti gostujočemu N3-ju, glavi kotlinskih trap prvakov Capital Crew: "Moj ps je tečn, sam zna taaaaaačko." Druga svetovno eksotična floskula – v songu Marcipan ft. Matter – je posvečena hranjenju s ("kao" veganskimi) Mozart kuglami. In še jih je takih. Enota Fly peso ima prav opojno organsko ritmično spremljavo. Se pa poleg uvodne naslovljene Krč kot najbolj šminkerska med vsemi izpostavi popevka Pretres možganov – tako krut naslov, pa tako mehka in nežna kompozicija, spet. Drugi del Pretresa možganov v prepoznavnem slogu prevzame zimzeleno odlični moščanski neo-soularski steber Tschimy, Tschimy d'nepogrešljivi.

Čeprav je sedem novih Tsujigirijevih komadov, verjamem, sorazmerno majhen korak za hiperaktivnega Tsujigirija, nemara najbolj odštekanega med liki z domače glasbene scene, pa je Čudn flex, ampak OK nov velik korak za tukajšnjo trap in off-trap stvarnost. Ta slogovni blok je zdaj okrepljen že z vseh izvedbenih strani. Zgodovinski položaj postaja resen in malodane že prerašča underground. Če je muzika lepa, so tudi časi lepi.



Ocena: 5