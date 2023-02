Skrillex le s skokom nazdravlja lastni drznosti

Kalifornijski zvezdniški elektronik in DJ je le dan potem, ko je predstavil ta album, na plano spravil še enega. Vsebinska razlika med obema je velika, saj je delo Don't Get Too Close emo-raperska oz. nu-soularska bolj kot ne srednja žalost. Skrillex na delu Quest For Fire deluje občutno bolj prepričljivo, če ne kar bolj organsko. Kakopak so na tem albumu ravno organski zvoki v zanemarljivi manjšini ali pa jih sploh ni. Vratolomna elektronika, od mehkobnega techa do nabritega glitcha, vsem zmernim tehničarjem zagotovo godi. Namreč med bolj, še malo bolj ali pa zelo pospešeno ritmiko se najde tudi marsikaj pomirjujočega, malodane ambientalnega. Inhale, Exhale je primer takšne songovske strukture: sprva je surovo modificiran vokal Angležinje Alune Francis (polovice dueta AlunaGeorge) skoraj brezizrazen, a kasneje producentova domiselno prilagojena two-step dinamika ustvari paketek sanjave miline. Ali še drugače ali pa bolj detajlno: v refrenih, če jih lahko imenujemo tako, stvar vseeno značilno za Skrillexa buta manj prizanesljivo. Na splošno nabor zvokovja ob številnih prevzetih slavnih vzorcih – od Mr. Oiza do Missy Elliot v komadu Ratata – ostaja zmeren in kul. Sredina albumske časovnice je morda res pregroba in predvsem predolga – Xena in Too Bizzare sta poleg zaključne res najdaljša posnetka, saj prvi zateži za cele štiri minute. Najbolj speven komad (če je v teh slogovnih gabaritih raba tega pridevnika sploh logična) Hydrate je Skrillex načeloma prihranil za Beama, obenem pa je floridski raper jamajškega rodu edini moški vokalist, ki nastopa na tem in tudi še na albumu Don't Get Too Close. Poleg prvopostavljenke, pogojno celo hitične Leave Me Like This, je najbolj slastna Skrillexova akcija pod kapo njegovega drugega solo albuma tista zaključna. V klasični hyper popevki Still Here (With The Ones That I Came With) je podobno kot na omenjenem vzporedno izdanem Skrillexovem albumu sijajna (beri sijajno skompresirana, glasovno seveda) Bibi Bourelly, sicer hči slavnega jazzovskega kitarista Jeana Paula Bourellyja. Skrillex potrjuje svoj izjemen občutek za premikanje slogovnih meja. Quest For Love je nov dokaz temu.

Ocena: 3,5