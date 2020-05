Skupina 7šrit med samoizolacijo naredila nov korak: izdala prvo avtorsko skladbo

Za svojo prvo avtorsko pesem Tvoji promili so videospot posneli v Goriških brdih z ekipo Globus videos pod režijsko taktirko Žiga Gjura . Pod glasbo in besedilo skladbe se podpisuje Rok Lunaček , aranžma in produkcijo pa je podpisal Blaž Hribar . Zgodba para v videu sledi zgodbi pesmi o izgubljeni ljubezni, ki skozi leta vendarle tli nekje med spomini.

Petčlanska skupina 7šrit , kar v avstrijskem narečju pomeni sedem korakov, ni klasična glasbena skupina. Ima namreč kar dva vokalista, Uroša Goljevščka , ki igra tudi klaviature, in Moniko Šuligoj , ki se dobro znajde s harmoniko, ob njima pa stojijo še Lili Štubelj (bas, harmonika), Tadej Boštjančič (kitara) in Vladimir Kolmančič (bobni, harmonika).

Pevec skupine Uroš Goljevšček je o skupini povedal: "Smo dobra ekipa, vedno smo igrali za dušo in dobro zabavo. Drugače ne gre, saj imamo v skupini kar tri harmonike, ki ju igrata naši dekleti, Monika in Lili, prav tako pa bobnar Vladimir Mečko, tako da boste na naših nastopih lahko ujeli vse od rocka do narodno-zabavne glasbe. Avtorsko pa se bomo osredotočali na popritme."Dodal je še: "Lep je občutek, ko posnameš svoj prvi video in prvo pesem. Nekako se mi zdi, da pustiš neko sled v času in prostoru. Srčno upam, da bo ljudem všeč."

Bobnar skupine pa je povedal, da komaj čakajo, da se vrnejo na odre, in dodal, "bomo pa v času, ko so koncerti še prepovedani, delali na novem materialu in do konca leta izdali še kakšno lastno skladbo, da bo teren pripravljen, takoj ko se sprostijo ukrepi, in bomo lahko nadoknadili zamujene promile in zapeli spet skupaj. Tudi novo pesem Tvoji promili."