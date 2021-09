Skupina Abba je nazaj: izdala dve pesmi in napovedala nov album

Štiričlanska skupina Abba, ki jo sestavljajo Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog in Anni-Frid Lyngstad, se je razšla leta 1982. Člani priljubljene zasedbe so dejali, da so se medtem, ko so se pripravljali na vrnitev na odre spet znašli v snemalnem studiu. "Sprva sta bili samo dve pesmi, nato pa smo rekli: 'No, morda bi morali posneti še kakšno," je dejal Benny Andersson. Na koncu so posneli 10 pesmi – dve izmed njih pa so premierno predstavili na novinarski konferenci, ki so jo s pomočjo tehnologije spremljali po celem svetu.

Prva pesem z naslovom I Still Have Faith In You je klavirska balada, ki upodablja vez, ki si jo vsi štirje člani skupine delijo. "Ko je Benny zaigral melodijo, sem vedel, da mora biti o nas," je dejal Björn Ulvaeus in pojasnil izvor pesmi. "Gre za to, da se zavedamo, da je nepredstavljivo biti tukaj, kjer smo. Tega si ne bi mogli niti zamisliti, da bi po 40 letih izdali album in bili še vedno najboljši prijatelji ter še vedno uživali v družbi drug drugega ter imeli popolno zvestobo. Kdo je to doživel? Nihče."