Skupina ABBA predstavila videospot za prvo božično pesem

December je mesec dobrodelnosti. Zanjo so se odločili tudi člani zasedbe ABBA , ki je izdala nov videospot za pesem Little Things , sredstva pa bodo namenili Unicefu. Pesem je umeščena na skupinin najnovejši album Voyage , govori pa o sreči na božično jutro in posebnem prazničnem vzdušju, ko se zbere celotna družina.

Člani skupine ABBA so o pesmi in dobrodelni gesti dejali: "Menimo, da je nemogoče zmanjšati svetovno revščino, če ženske ne dobijo večje moči v družbi. Zato podpiramo Unicef in njegova prizadevanja pri zaščiti deklic pred spolnimi zlorabami in jim pomagamo z opolnomočenjem preko Globalnega sklada za zaščito otrok. To počnemo že veliko let z našo pesmijo Chiquitita, sedaj pa smo se odločili še, da podarimo Unicefu božično darilo v obliki naše nove božične pesmi Little Things z albuma Voyage."