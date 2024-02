Skupina AC/DC se maja vrača na evropska tla

Leta 2020 so AC/DC posneli album Power Up . Poleg Johnsona in Williamsa, ki je že leta 2016 napovedal svojo upokojitev, se je zaradi tega vrnil dolgoletni bobnar Phil Rudd . Skupina se je z 69-letnim Ruddom razšla leta 2014, ko je ta zabredel v težave z zakonom in bil na svoji rodni Novi Zelandiji celo nekaj časa v hišnem priporu.

AC/DC so zasloveli v 70. letih prejšnjega stoletja s svojim udarnim hard rockom in energičnimi nastopi v živo. Njihove pesmi, kot so Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Whole Lotta Rosie in Let There Be Rock, danes veljajo za klasike. Pevec Bon Scott je umrl leta 1980, kmalu po izdaji uspešnega albuma Highway To Hell, ki je AC/DC prinesel mednarodni preboj. Istega leta je skupina s Scottovim naslednikom Brianom Johnsonom izdala kultni album Back In Black, s katerim so nato še presegli uspeh prvega.