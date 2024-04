Skupina AKA Neomi se s tretjim albumom nagiba k art popu

Zasedba AKA Neomi po prvem albumu, ki je dišal po jazz popu, in drugem albumu, ki se je usmeril proti indie popu in se spogledoval s psihedeliko, predstavlja tretji album z naslovom Lepo se svetiš v temi . Ta se nagiba k art popu, a ohranja svojo 'sanjavost'.

Glasbeniki se tudi tokrat kljub navidezni lahkotnosti lotevajo težkih tem, vse od travmatičnih odnosov, izgube in psihoterapije do ujetosti in nihilizma v 21. stoletju. Lepo se svetiš v temi je po njihovih besedah namenjen nočnim zverem s strtimi srci, podivjanim in nežnim bakhantkam, romantičnim dušam, ki rade pogledujejo v zvezdnato nebo, in tistim, ki obožujejo namakanje v kadi ter menijo, da ni nič bolj krepčilnega za dušo in telo kot vroča kopel.

Pri albumu so poleg skupine sodelovali še multiinštrumentalist in producent Maria Babojelića, tekstopiska Eva Taja Cimerman, odmev trobente Igorja Matkovića, Žiga Rezar, Jernej Kržič in Jernej Černalogar Gros za mešalno mizo in v studiu za masterizacijo Gregor Zemljič. Aleksandra Ilijevski se s svojim vokalom pojavi v pesmi Vesolje, Gregor Strasbergar - Štras pa globine svojega vokala razkaže v pesmi Težišče.

Album bodo v sredini meseca v živo predstavili v Kinu Šiška.