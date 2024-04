Skupina Alo!Stari v razprodani dvorani že drugič proslavila 5. rojstni dan

Razprodani Štuk, navdušeno občinstvo, ki je uspešnice skupine Alo!Stari pelo na pamet in veliko pristne mariborščine, od katere ne odstopajo - vse to je zaznamovalo glasno pankersko zabavo ob petem rojstnem dnevu energičnih Štajercev.

Ko so na prvi vaji začeli z zgodbo skupine, si niti v sanjah niso predstavljali, da bodo pet let pozneje nastopali pred razprodanimi dvoranami, kot sta ljubljanska Cvetličarna in mariborski Štuk. "Mi smo se tega lotili čisto spontano, mogoče pa kaj bo, dali smo nek trud notri in potem se je kar naenkrat naredilo to, kar mnogi tudi sanjajo," je povedal pevec skupine Tine Matjašič.

Vsa leta ostajajo zvesti mariborskemu narečju - tudi pri uradnem naslovu njihovega aktualnega albuma: Sem prii nič ti ne bom. "V bistvu je to tista fora, ko smo še kot mali hodili v park in če si zaslišal to famozno 'Sem prii nič ti ne bom,' potem je bil čas, da letiš, ker se je zbrala ena družba nepridipravov. To je taka čisto tipična mariborska fraza," je dodal.

Alo!Stari, 5. rojstni dan FOTO: Luka Hernet icon-expand

Zdaj se gruče oboževalcev zbirajo pod njihovimi koncertnimi odri, kar 2000 so jih med prestolnico in Mariborom navdušili v dobrem tednu dni, a ena tradicija pri vodji skupine ostaja. "Jaz si vedno za vsak takšen poseben nastop sam naredim eno majico in zdaj sem si dal mačko gor, ki je pojedla podgano. Ne vem, v nekem trenutku se mi je zdelo smešno. Ja, tako pač je," je še zaključil glasbenik.