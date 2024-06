Skupina A'n'J: Z odra Slovenija ima talent do športne himne

"Ko je pesem nastala, smo dobili idejo, da bi videospot posneli s športniki. Ker je naš kitarist Jernej v mladosti treniral rokomet in ravno v tistem času je Rokometni klub Celje Pivovarna Laško postal evropski prvak, letos pa je 20. obletnica od tega dosežka, poleg tega pa je sedaj tudi Jernejev bratranec Klemen Luzar trener v klubu, smo se odločili, da bi videospot posneli z njimi. Takoj so bili za akcijo," je za 24ur.com povedala Ana , vokalistka skupine A'n'J.

Povedala je, da pesem ni bila napisana z namenom, da bi bila športna himna: "Namen pesmi je, da vsakemu vlije moč, da zmore preseči vse izzive." Pravi, da trenutno snemajo nove pesmi za prvi album in da si za zdaj želijo čim več koncertov.

Ob pogledu na prihodnost so se z nami spomnili tudi svoje televizijske izkušnje izpred dobrega leta dni, ko so nastopili v šovu Slovenija ima talent: "Talenti so bili zelo zanimiva in adrenalinska izkušnja, ker ne veš, kaj lahko pričakuješ. Od ljudi smo dobili veliko pozitivnih odzivov."

Oglejte si Slovenija ima talent v živo

Izkoristite priložnost in si oglejte, kako je videti snemanje oddaje iz prve roke! In to ne katere koli oddaje, temveč že leta najbolj gledane oddaje na naših televizijah, Slovenija ima talent. Pridružite se Ladu, Ani, Marjetki ter Andreju in postanite 5. žirant. Talenti bodo z vašo pomočjo peli še boljše, plesali še lepše, leteli še višje in si kovali svojo pot med zvezde. S koliko kamerami se snema oddajo? Kaj delajo nastopajoči med odmori? Koliko časa traja celotno snemanje? Kaj se zgodi v zakulisju? Prepričajte se sami! Letošnja sezona bo praznovanje za vse generacije. Prijavi sebe, svojo družino, sosede, prijatelje, sošolce, sodelavce, sledilce in frende z družbenih omrežij, ki so starejši od 10 let!

Prijavi se TUKAJ.