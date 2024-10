Skupina Balkan Boys s koncertom obeležila 15. obletnico

Skupina Balkan Boys, ki je pretekli mesec izdala svoj četrti album z naslovom Grill, je s koncertom obeležila petnajsto obletnico delovanja. Številčna zasedba, ki se je iz kleti dijaškega doma povzpela na velike odre slovenske glasbene scene, je hitro našla pot do poslušalcev s svojim glasbenim hedonizmom in zabavo, ki jih spremlja, kamorkoli gredo.

Balkan Boys niso navadna Balkan skupina. So odraz tega, kar Balkan v osnovi sploh je in koliko ljubezni, dobre volje in plesne glasbe, podprte z močnim temperamentom, ponuja. Svoje dojemanje balkanskega karakterja izražajo skozi etno, world in folk glasbo.

Že petnajst let s seboj prinašajo energični duh Balkana, to bogato glasbeno obdobje pa so obeležili na koncertu ob 15. obletnici delovanja. Na koncertu v Festivalni dvorani Ljubljana so se jim pridružili številni glasbeni gostje; bivša člana skupine harmonikar Nejc Poljanec in klarinetist Tomaž Zevnik, pevka in gledališka igralka Lara Janković, Godba Slovenskih železnic in Vlado Kreslin, koncertni večer pa je otvorila skupina TačMi Brass Band.