Skupina Bassless žanje uspeh v tujini: prejela dve mednarodni nagradi

Pred kratkim je v Los Angelesu potekala slavnostna podelitev mednarodnih a cappella video nagrad AVA in slovenska a cappella skupina Bassless je slavila kar dvakrat. Člani Karin Možina, Nastja Vodenik, Klemen Brezavšček, Kristjan Virtič in Matej Virtič, ki so lani izdali svoj prvi album z naslovom Bassless Is More, so za video skladbe Swiss Lady osvojili prvo nagrado v kategoriji najboljši kostum oziroma maska ter drugo nagrado v kategoriji humoristični video.

Z nagradami AVA pa se je skupina Bassless spoznala že pred tremi leti: "Drugo nagrado AVA smo osvojili že leta 2017 za video Stuck, dvojna nominacija in zmaga letos pa dokazujeta, da nekaj očitno počnemo prav! To je res veliko priznanje." V velik ponos pa jim je tudi vse večja prepoznavnost v tujini, še posebej so nad njimi navdušeni Švicarji, ki jih je skupina osvojila ravno s priredbo pesmi Swiss Lady, saj jih je pesem leta 1977 zastopala na Evroviziji.