Skupina Big Foot Mama bo oktobra naslednje leto na odru ljubljanske Arene Stožice skupaj z oboževalci proslavila 30. obletnico delovanja v službi rock'n'rolla. Prvi koncert so odigrali septembra 1990 na gimnaziji Šentvid, do zdaj pa so posneli osem albumov in se s številnimi uspešnicami za vedno zapisali v srca ljubiteljev domače rock glasbe.