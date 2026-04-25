Novo pesem namenili vsem, ki si letos morda ne bodo mogli privoščiti dopusta

Skupina Black Summer ob svoji 30-letnici delovanja predstavlja svoj najnovejši avtorski singel Ona spi , lahkotno, poletno in rahlo hudomušno glasbeno zgodbo, ki poslušalca že ob prvih tonih popelje naravnost na morje, brez gneče na avtocesti in brez pakiranja kovčkov.

Gre za edinstven "savinjsko-dalmatinski glasbeni placebo", namenjen vsem, ki si letos morda ne bodo mogli privoščiti dopusta. Po besedah skupine ima pesem prav poseben učinek: če jo poslušate štirikrat na dan, naj bi se telo odzvalo, kot da ste teden dni preživeli ob morju. "Komad je namenjen vsem, ki zaradi dela, kmetije ali vsakodnevnih obveznosti ne morejo na morje – pravzaprav je nadomestek za pravi dopust. Po neuradnih raziskavah naj bi imela prav poseben učinek – če jo poslušate 4-krat na dan, se telo odzove, kot da bi teden dni preživeli na morju z ljubico ali ljubimcem," so dejali člani zasedbe.

Ob skupini Black Summer lahko v spotu opazimo kar štiri zmagovalke tekmovanja World Top Model Slovenije, Srbije, Kosova in Bolgarije. Videospot za pesem združuje dva svetova – slikovite Golte in pravo morsko kuliso. Režijo je podpisal uveljavljeni režiser Perica Rai. V spotu nastopajo Darya Posipai, Novka Čoprka, Angelina Agliamova – aktualne zmagovalke World Top Model, osrednjo ljubezensko zgodbo pa odigrata Anita Švajger, zmagovalka World Top Model Slovenia, ter igralec in model Tomi Brajda. "Ker si še ne moremo privoščiti ločitvenih papirjev, sta ljubezensko zgodbo raje odigrala profesionalca," hudomušno dodajajo člani skupine.

Skupina Black Summer iz Zgornje Savinjske doline letos nadaljuje svojo 30-letno glasbeno pot. Po ponovni združitvi so zagnali projekt Made in Savinjska, s katerim želijo širiti dobro voljo, povezovati ljudi in ustvarjati glasbo, ki nagovarja vse generacije od 0 do 99 let. Projekt poudarja ustvarjalnost, humor in pozitivno energijo Savinjske doline ter dokazuje, da lahko tudi lokalna zgodba postane univerzalna.