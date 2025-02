Južnokorejska dekliška senzacija Blackpink po premoru ponovno združuje moči in se odpravlja na svetovno turnejo. Dekleta so veselo novico sporočile s kratkim posnetkom, s katerim so razveselile svoje oboževalce širom sveta. Kje vse bodo Jennie, Lisa, Jisoo in Rosé nastopale, zaenkrat ostaja še skrivnost.

Po tem ko so si dekleta iz skupine Blackpink vzele premor, da bi se osredotočile na lastne glasbene projekte, so Jennie, Lisa, Jisoo in Rosé sporočile, da bodo ponovno združile moči in se odpravile na svetovno turnejo. Južnokorejska dekliška senzacija je veselo novico sporočila s kratkim posnetkom, na katerem je moč videti polne dvorane navdušenih oboževalcev. V posnetku se četverica za nekaj trenutkov pojavi na odru, nato pa se pojavi napis "Blackpink: Svetovna turneja 2025".

Skupina Blackpink napovedala svetovno turnejo. FOTO: AP icon-expand

Z novico so razveselile oboževalce širom sveta. Kje vse bodo Jennie, Lisa, Jisoo in Rosé nastopale in kdaj se odpravljajo na pot, zaenkrat ostaja še skrivnost. V preteklem letu so se dekleta sicer posvetile lastnim glasbenim projektom, Rosé je z Brunom Marsom izdala pesem APT, ki je hitro postala radijski hit. Glasbo sta izdali tudi Jennie, ki je zaigrala tudi v seriji Idol, in Lisa, ki bo zaigrala v tretji sezoni popularne serije Beli lotos. Rosé in Lisa sta izdali tudi svoj album, svoje glasbeno ustvarjanje pa bo za valentinovo predstavila tudi četrta članica Jisoo.