Skupina Bogunov premierno predstavlja videospot 'Našel sem'

Skupina Bogunov vsakič znova preseneti z neverjetno iskreno in čustveno močno liriko, ki jo ustvarja pevec in avtor Ognjen Zeljić v obliki zgodb, med katerimi vsak najde kakšno, s katero se lahko poistoveti. Vzdušje se spreminja iz pesmi v pesem, od temačnih, nasilnih in surovih pa do čustvenih, melanholičnih in optimističnih, ljubezenskih in celo primernih za ples. Pri ljubljanskem ŠKUC-u so zapisali: " Pri pesmih zasedbe Bogunov gre v prvi vrsti za sporočilnost, oziroma za posameznikovo doživljanje sveta, ki ga obdaja in manj za preprosto zabavo publike, kar pa ne pomeni, da je užitek ob poslušanju manjši, zagotovo nasprotno".

Njihova glasba je raznolika, hkrati pa smiselno povezana, energična in odločna, hkrati pa nežna in melanholična. Zanjo je odgovornih pet glasbenikov v klasični, razširjeni rockovski zasedbi. Na kitarah sta glasbenika Peter Pavičić in Vladimir Zelić, ki se odlično dopolnjujeta in poskrbita za močan rockovski zvok. Na bobnih za ritem in tempo skrbi Rok Skoliber, ki s svojim znanjem in izkušnjami zanesljivo daje temelj glasbi. Basist Boris Holešek drži kompozicijo na tirih in vas ne pusti, da bi stali pri miru. Bogunov pravijo, da bodo v vas spodbudili čustveno, telesno in umsko razgibavanje ter vas z neverjetno karizmo in nežnostjo, hudomušnim humorjem in mračnjaško strastjo popeljali po skrivnih kotičkih uma in duše, ki v današnji histeriji sveta pogosto ostanejo skriti. Njihovo glasbo lahko slišite na prihajajočem novem albumu More bijesa, ki bo izšel 23. septembra pod okriljem založbe Dallas .