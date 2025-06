Skupina Bomb Shell je v svet poslala Uganko

Pevki veliko pomenijo pristni in iskreni odnosi."Raje imam, da imajo ljudje čim manj uganke v sebi, da jih lažje preberem," sama je namreč odprta knjiga. "Jaz sem čisto odprta, jaz sem povsod takšna kot sem. Takšna kot sem pred kamerami, takšna kot sem na koncertih, takšna sem tudi v resničnem življenju. Meni se zdi, da nisem prevelika uganka," je razkrila.

Posebnost pri novi pesmi je rubikova kocka in kdor jo je pravilno sestavil, se mu je izpisala beseda Uganka. Rubikova kocka je krožila med znanimi Slovenci in Slovenkami, kot so Pero Lovšin, Bojan Cvjetićanin in Jure Maček (Joker Out), Neisha, Ana Maria Mitić, Nejc Simšič in drugi, ki so jo poskušali sestaviti in tako odkriti naslov pesmi.