Skupina Bomb Shell s križanko razkriva naslov novega albuma

Glasbena peterka Bomb Shell predstavlja nov album, naslov katerega pa niso razkrili. Kot pravi pevka benda Petra Zore, morajo ljudje kupiti njihov album, saj se v njem skriva križanka. Rešitev križanke razkriva naslov novega albuma, pri katerem pa se skupina ni žanrsko omejevala. Na promocijskem koncertu, ki je v četrtek potekal v ljubljanskem Orto Baru, so predstavili tako nove skladbe kot tudi stare uspešnice, ki jih je množica obiskovalcev dolgo v noč prepevala skupaj z njimi.

Zimski čas je bil za slovensko glasbeno skupino Bomb Shell zelo produktiven. Mrzle zimske dni so namreč preživeli v studiu, kjer so pripravljali svoj najnovejši album. "V času dveh let, kar je nastajal album, smo zrasli, ne le kot glasbeniki, ampak tudi kot ljudje. V času priprave albuma pa vse stvari niso tekle v pravo smer. Ko je puščica naše glasbene kariere krenila strmo navzgor, smo kar naenkrat ostali brez koncertov, za katere smo dolgo garali. Vmes smo imeli tudi pomanjkanje motivacije, eden od članov je hotel zapustiti naš band. Takrat smo pustili inštrumente ugasnjene in se samo pogovarjali," so o nastanku albuma, katerega naslova niso razkrili povedali člani skupine.

icon-expand Bomb Shell FOTO: Zupančič design

Od njihovega zadnjega albuma Ob petih, je minilo že nekaj časa, zato so se odločili, da bo na novem kar nekaj novosti. "Na tem albumu sta prvič dve skladbi v angleškem jeziku. To sta pesmi Good Vibes, ki se je ob izidu zavihtela na prvo mesto lestvice iTunes Slovenia in Welcome to The Show, ki bo v prihodnjih dneh zaživela na radijskih postajah in dobila vizualno obliko," razkrivajo glasbeniki.

icon-expand Križanka, ki razkriva naslov albuma. FOTO: Arhiv izvajalca

Veliko pozornosti in vprašanj pa je pritegnil tudi naslov albuma. Čeprav je album že izdan, do naslova poslušalke in poslušalci pridejo tako, da rešijo križanko, ki se skriva v njem. "Ideja o križanki je padla v trenutku, ko smo se odločali o naslovu albuma, zato vas vabimo na glasbeno popotovanje – dobrodošli vsi, ki želite rešiti naš album, saj boste le tako izvedeli njegov pravi naslov," še povedo pevka Petra Zore, ki je nastopila tudi v našem šovi Znan obraz ima svoj glas, in njeni fantje Anže, Tadej, Aljaž in Brane.

icon-expand Bomb Shell FOTO: Zupančič design