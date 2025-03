Skupina Bomb Shell se po krajšem premoru vrača na glasbeno sceno

"Kreativni premor nam je prinesel veliko stvari. Sicer ekipa ostaja enaka, ampak na splošno smo naredili ogromno dobrega glasbenega materiala in neka nova energija je prišla ven. Tako kot vidite na oblekah in vseh stvareh," je za našo televizijo povedala pevka.

Glasbena skupina Bomb Shell je v začetku leta 2024 sprejela drzno odločitev – umik s scene in posvečanje ustvarjalnemu procesu. Kot pravijo sami: "Potrebno je kdaj stopiti korak nazaj, da lahko narediš dva naprej." Rezultat tega obdobja je temeljito prečiščen zvok, sveža energija in še močnejša povezanost med člani skupine.

Pesem z naslovom Kaj pa, če je most med modernim in retro svetom, polnim energije in premišljenih besedil. Kot pravi avtorica besedila in pevka Petra Zore: "Vsi smo ustvarjalci svojega življenja, a kljub vsemu nas na tej poti ne čakajo le zmage, ampak tudi izzivi!" Ena od ključnih vrstic skladbe opozarja: "Tudi lepa vrtnica nas kdaj zabode." A kljub temu Bomb Shell verjamejo, da je vsak dan nova priložnost, da ga začnemo z nasmehom in vrhunsko glasbo.

Za produkcijo novega singla so se povezali z izkušenimi glasbenimi strokovnjaki iz Slovenije in tujine. Pesem odlikuje sodoben zvok, ki ostaja zvest njihovemu prepoznavnemu glasbenemu izrazu, hkrati pa prinaša svežino in nov zagon.

"Glasba je bolj pop, kakor smo do sedaj igrali, je pa bolj moderna, saj smo se povezali s strokovnjaki iz tujine, tako da zdaj bo pokalo na polno," pravijo o novem, bolj sodobnem zvoku.