Skupina Booom! končala svojo pot proti Evroviziji

Patrik Mrak, Luka Cvetičanin in Matevž Derenda, ki sestavljajo skupino Booom!, so med skoraj 800 tekmovalci iz vse Evrope zasedli peto mesto na evrovizijskem izboru Una voce per San Marino (Glas za San Marino). Za seboj so pustili tudi vabljene ikone, kot so Corona, Ice MC, Marcella Bella in Jalisse.

Čeprav je Slovenija svojo predstavnico za Evrovizijo že izbrala, pa bi se na največjem glasbenem festivalu v Evropi skorajda pojavili še eni Slovenci. Skupina Booom! se je za nastop na Evroviziji potegovala v San Marinu, kjer je sodelovala na izboru, njihova pot pa se je končala z uvrstitvijo na peto mesto. Čeprav so z uvrstitvijo v finale izbora že dosegli svoj cilj, pa so bili na koncu kljub temu razočarani, da jim ni uspelo. Po prespani noči je sledila samorefleksija, kot pravi trojica, pa se domov vračajo z dvignjenimi glavami ter polni motivacije za delo naprej.

Booom! nad uvrstitvijo na peto mesto v izboru za Evrovizijo v San Marino niso prav nič razočarani. FOTO: POP TV icon-expand

Kot so nam povedali, so si oder delili z uspešnimi pevkami in pevci, med katerimi je bila tudi Corona, prav zato pa peto mesto na koncu ne more biti razočaranje. "Mislim, da nismo pričakovali tako visoke uvrstitve in smo bili že zadovoljni s tem, da smo prišli v finale," nam je povedal Matevž, Luka pa je dodal, da je bilo spoznavanje drugih legendarnih glasbenikov, ki so se prav tako potegovali za uvrstitev na evrovizijski oder, posebno doživetje: "Loredana, Corona, Jalisse, Marcella Bella in drugi so velika imena, velika čast pa je, da smo lahko sploh stali na odru z njimi. Tako da peto mesto in premagati vse razen Loredane Berte in La Rua, ki so bili že zelo popularna italijanska skupina in so se uvrstili pred nas, prav tako Aimie Atkinson, je to kar pestra druščina. Izjemno za nas, niti še zdaj ne moremo verjeti."

Kot so povedali že po uvrstitvi v finale, so bili odzivi izjemno pozitivni, Patriku pa so po končani misiji na Evrovizijo v spominu najbolj ostale besede, ki jih je po končanem izboru njihovemu menedžerju dejal Paganelli, eden izmed producentov in vodja avdicijskih oddaj: "Rekel je, da nas je treba poriniti v Evropo. To sem si najbolj zapomnil in je velik kompliment."

Pozornost in uspeh sta že na vidiku, kaj torej sledi? "Upam, da bomo imeli čim več nastopov, da se predstavimo tudi čim širši slovenski publiki, po tem ko smo se tudi malo tujini. Tokrat je bila angleška pesem, zelo kmalu pa bomo izdali slovensko, sledil pa ji bo album. Še veliko boste slišali od nas," novo pesem in album napoveduje Matevž, Luka pa dodaja: "V bistvu imamo lepo načrtovano bližnjo prihodnost." Trojica nam je razkrila tudi, kakšen je bil odziv njihove pevske učiteljice Lee Sirk, ki je že stala na evrovizijskem odru."Njenega odziva o finalnem nastopu še nismo dobili, tako da to še čakamo in upamo, da bo mnenje pozitivno. Ampak Lea je carica in res smo veseli, da nas podpira in nam pomaga, radi pa imamo tudi to, da je stroga, tako da ni heca. Mislim, da to tudi predvsem rabimo," je povedal Luka.

