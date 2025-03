Skupina Buržuazija: Vsak se sooča s težavami, vsak ima skrite želje in sanje

Ljubljansko zasedbo Buržuazija sestavljajo Rok Molnar, Rok Miže in Anže Mramor . Pred štirimi leti so se s prvencem LP poslovili od srednješolskih dni, po krajšem kreativnem premoru pa so se s singloma Hint in Paris vrnili na frekvence radijskih postaj. Novi album, ki so ga poimenovali Vrtiljak sanj, so predstavili s koncertom, pozneje pa so si vzeli čas za druženje s poslušalci.

"Občutki so neverjetni, pravzaprav še vedno procesiramo vsa čustva. Vznesenost, veselje in neizmerna ljubezen bodo zagotovo zaznamovali naš spomin na ta večer. Celoten dogodek se nam bo brez dvoma vtisnil v spomin do konca življenja kot eden najboljših koncertov, ki smo jih kadarkoli doživeli," je trojica povedala po koncertu, na katerem so bili prisotni tudi znani obrazi slovenske glasbene scene, med njimi člani skupne Joker Out, ki so prišli podpret svoje glasbene kolege.

"Album zajema vse naše strahove, stiske, želje, sanje, upanja in nasploh vse emocije, ki so nas obdajale v preteklih petih letih. V desetih pesmih smo izlili vse, kar smo doživljali. Poslušalcem želimo sporočiti, da smo enaki kot oni – vsak se sooča s težavami, vsak ima skrite želje in sanje. Upamo, da jih bo naša glasba navdihnila in jim dala občutek, da v težkih časih niso sami. Vedno imajo ob sebi nekoga, na katerega se lahko obrnejo. Želimo, da v naši glasbi najdejo zatočišče pred vsakdanjim svetom in njegovimi izzivi," so nam povedali o svoji novi plošči.