Skupina Calypso v novi baladi o problematiki razvez

Skupina Calypso , ki je sicer sinonim za nore zabave, je tokrat izdala pesem z naslovomLepa kot nekoč, ki je popolnoma drugačna od dosedanjih avtorskih izdelkov. Prvič v njihovih 20. letih delovanja so izdali balado, ki pa je več kot le lepa ljubezenska pesem. V videospotu je predstavljena ganljiva zgodba družine, kjer se partnerja, kljub otroku in lepim trenutkom, ki so jih preživeli skupaj, razvežeta.

Z zgodbo so želeli opozoriti na vse bolj težavno problematiko razvez. Pevec zasedbe Domen Kuralt je ob tem dodal: "Danes smo vsi preveč nepotrpežljivi, napeti, hiter tempo življenja in moderna tehnologija pa še dodatno otežujeta situacijo. Večkrat bi se morali za trenutek ustaviti, zamisliti, biti hvaležni za ljudi, ki jih imamo ob sebi, in se znati tudi prilagoditi. Na koncu nam ostane le iskrena ljubezen med partnerjema, ki pa lahko premaga marsikatero oviro."

Video so posneli v Završnici, ki je idilično okolje za sprehod in aktivnosti z družino in prijatelji. Besedilo in melodijo je napisal Rok Lunaček, videospot pa je posnel mladi ambiciozni Luka Zailac. S pesmijo Lepa kot nekoč je skupina Calypso nedvomno potrdila, da niso le zasedba za zabavo, temveč se odlično znajdejo tudi v drugih žanrih, kar je lepa napoved za prihajajočo 20. obletnico, ki jo bodo praznovali prihodnje leto maja.