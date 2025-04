Skupina Chateau: Tudi po skoraj 40 letih delamo naprej

Skupina Chateau je nastala leta 1986 v Velenju. Prvič so nase opozorili leto pozneje s skladbo Ne laži mi, ena njihovih uspešnic, pesem Objemi me, pa je nedavno doživela sodobno priredbo, dobila pa je tudi video podobo. Pri tej so sodelovali učenci glasbene šole Frana Koruna Koželjskega iz Velenja, tudi po 39 letih ustvarjanja pa svoje zgodbe še niso zaključili.

Glasbena zasedba Chateau je zaslovela v 80. letih, po uspešnem obdobju v 90. letih pa so se na sceno vrnili leta 2023, ko so izdali ploščo Chateau 2023. V teh dneh predstavljajo videospot za pesem Objemi me, ki je bila prvič izdana leta 1991, zanjo pa so takrat dobili prvo nagrado strokovne žirije na festivalu Pop delavnica.

Matjaž Ograjenšek in Zvone Hranjec, člana skupine Chateau. FOTO: POP TV icon-expand

"Objemi me je marsikomu dala kakšno ljubezensko tematiko za kakšno lepo ljubezen, sedaj pa je nova priložnost, saj smo naredili nekaj novega," je ob priredbi pesmi povedal Matjaž Ograjenšek, Zvone Hranjec pa je dodal: "Na novo smo obdelali in aranžirali to našo pesem Objemi me, posneli pa smo tudi en videospot in mislimo, da nam je kar dobro uspelo."