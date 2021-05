Skupina Coldplay novo pesem predstavila v vesolju

Britanska rock skupina Coldplay je izid svojega najnovejšega singla "Higher Power" pospremila s predvajanjem v vesolju. Člani priljubljene zasedbe, znane po uspešnicah Paradise in Viva la Vida, so se povezali z Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) in tako stopili v stik z evropskim astronavtom Thomasom Pesquetom, s katerim so spregovorili nekaj besed tudi o življenju v vesolju.

Ob tej priložnosti so s Pesquetom premierno delili posnetek svoje nove pesmi, francoski astronavt pa je poskrbel, da se je pesem predvajala na Mednarodni vesoljski postaji.

"Trenutno ne moremo igrati za nikogar na Zemlji, zato smo mislili, da jo bomo izvedli za tebe," je v intervjuju s Pesquetom povedal frontman skupine in pevec Chris Martin, "to je kot koncert za eno osebo".

"To je premiera za celotno ... galaksijo,"je dodal in dejal, da gre v pesmi za "poskušanje odkrivanja astronavta v vseh nas, osebo, ki lahko počne neverjetne stvari."