Skupina Coldplay toži nekdanjega menedžerja zaradi dolgov in neodgovornosti

Člani skupine so v svoji tožbi, vloženi na višjem sodišču v Londonu, poudarili, da je Holmes porabil denar za gradnjo svojih posesti v Kanadi. Vendar pa v tožbi, ki jo je predhodno vložil Holmes, ta trdi, da je skupina kriva za več milijonov evrov vredne napake na turneji Music Of The Spheres. Toda skupina pravi, da je imel Holmes kot menedžer odgovornost za turnejo.

Skupina obtožuje Holmesa, da "ves čas turneje ni ustrezno nadziral in kontroliral proračuna turneje" in da Coldplay, ki so "ravnali z razumno skrbnostjo in spretnostjo pri opravljanju svojih obveznosti", na koncu ne bi imeli več kot 20 milijonov evrov dodatnih stroškov.