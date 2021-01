Skupina Dan D s prvim letošnjim koncertom na prostem

Gledalci bodo lahko iz domačih naslanjačev uživali ob novih različicah velikih uspešnic skupine Dan D , kot so Voda, Čas, Plešeš in druge. Zasedba se nocoj tako v Cankarjev dom vrača dobro leto po dveh razprodanih koncertih. Ekskluzivni nastop si bo od drevi ob 20. uri mogoče brezplačno ogledati v spletnem prenosu na YouTubu in strani Cankarjevega doma na Facebooku. Posnetek bo na voljo še 24 ur po premieri, so zapisali v sporočilu za javnost.

Zgodovina skupine Dan D sega v leto 1996, ko sta člana razpadle skupine Mercedes Band, pevecTomislav Jovanović - Tokac in bobnar Dušan Obradinović - Obra, k sodelovanju povabila nekaj novih glasbenikov. Leta 1997 so izdali prvenec Igra. Do naslednjega albuma z naslovom Katere barve je tvoj dan, ki je skupino leta 2004 z uspešnicami, kot staČas inVoda, izstrelil na glasbeno sceno, so zamenjali še nekaj članov.

Trenutna postava – pevec in kitarist Tokac, bobnar Obra, ritem kitaristMarko Turk - Tučo, ki so v skupini od začetka, klaviaturist Boštjan Grubar in bas kitaristNikola Sekulović – je nespremenjena od leta 2006, ko se je bendu kot zadnji pridružil prav Sekulović.

Skupina je leta 2019 izdala svoj najaktualnejši album,Knjiga pohval in pritožb (Milo za drago), lani pa je med prvimi v Sloveniji posnela skladbo v 8D-tehniki, in sicer Ne naredi mi tega. S takšno zvočno obdelavo imajo poslušalci občutek, da glasbo slišijo v prostoru okoli sebe.