Skupina Def Leppard z zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih

Skupina Def Leppard je bila ustanovljena leta 1977 v angleškem Sheffieldu. V 80. letih minulega stoletja so z albumi, kot sta Pyromania in Hysteria, dosegli svetovno slavo. Leta 2019 je bila skupina sprejeta v Dvorano slavnih rock'n'rolla. Leta 2023 so Def Leppard izdal trinajsti studijski album Drastic Symphonies. Posnet je bil v Abbey Road Studios v sodelovanju s Kraljevim filharmoničnim orkestrom.
Z izjemo kitarista Steva Clarka, ki je umrl leta 1991, skupina že več kot 40 let igra v bolj ali manj isti zasedbi, v kateri so trenutno ustanovni člani skupine bas kitarist Rick Savage, pevec Joe Elliott in bobnar Rick Allen ter Phil Collen in Vivian Campbel, ki sta se skupini pridružila pozneje.
Leta 2023 so se s še enimi ikonami hard rocka, skupino Mötley Crüe, odpravili na evropsko turnejo.
