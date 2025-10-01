Skupina Def Leppard z zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Starejši zakonski par se je preselil v drug kraj, kjer je žena dobila novo zaposlitev. Ko se je prvi dan vrnila iz službe, jo je mož vprašal: "In kako je bilo v novi službi?" "Šef mi je rekel, da se smejim kot dvajsetletnica!" se je pohvalila. "Kaj je pa rekel za tvojo petdesetletno rit?" "Tebe ni pa nič omenil!"