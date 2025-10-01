Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Skupina Def Leppard z zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih

Los Angeles, 01. 10. 2025 19.09 | Posodobljeno pred 13 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
1

Britanska rock skupina Def Leppard bo dobila svojo zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih. Slovesnost z odkritjem zvezde je napovedana za 9. oktober. Kot govornik je po navedbah organizatorjev napovedana ameriška rock ikona Jon Bon Jovi. To bo že 2825. zvezda na tem znamenitem hollywoodskem bulvarju.

Skupina Def Leppard je bila ustanovljena leta 1977 v angleškem Sheffieldu. V 80. letih minulega stoletja so z albumi, kot sta Pyromania in Hysteria, dosegli svetovno slavo. Leta 2019 je bila skupina sprejeta v Dvorano slavnih rock'n'rolla. Leta 2023 so Def Leppard izdal trinajsti studijski album Drastic Symphonies. Posnet je bil v Abbey Road Studios v sodelovanju s Kraljevim filharmoničnim orkestrom.

Skupina Def Leppard bo dobila svojo zvezdo na Pločniku slavnih.
Skupina Def Leppard bo dobila svojo zvezdo na Pločniku slavnih. FOTO: Profimedia

Z izjemo kitarista Steva Clarka, ki je umrl leta 1991, skupina že več kot 40 let igra v bolj ali manj isti zasedbi, v kateri so trenutno ustanovni člani skupine bas kitarist Rick Savage, pevec Joe Elliott in bobnar Rick Allen ter Phil Collen in Vivian Campbel, ki sta se skupini pridružila pozneje.

Preberi še Veterani Def Leppard so karamelizirali

Leta 2023 so se s še enimi ikonami hard rocka, skupino Mötley Crüe, odpravili na evropsko turnejo.

def leppard pločnik slavnih zvezda
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ZIPPO
01. 10. 2025 21.49
Lepo,si zaslužijo!Smo bili na koncertu,nepozabno,odlično!LEGENDE 👍
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286