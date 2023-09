Skupina DEMM se sprašuje, kako izraziti svoje misli?

Če so se DEMM, ki ga sestavljajo Jan, Urban, Tilen in Marko, s svojo prvo skladbo Za tebe v torek ne obstajam lotili študentskih torkov, se z novo Mislim pač, okej? sprašujejo, kako izraziti svoje misli, kako jih prevesti v jezik, da ne bodo zvenele narobe in hkrati, da ne bo obžalovanja po neizrečenem. Gre za še en indie rock komad mladih, divjih in malce jeznih mladeničev, v katerem se soočajo z lastnim odraščanjem.

"Prvi osnutki pesmi so nastali, ko smo bili še srednješolci; sicer ni bila podobna današnji, imeli smo zgolj neurejene izseke teksta, vedeli pa smo, kakšna je njena tematika. Letos smo komad kompletno dokončali in na naše presenečenje brez težav ohranili tisti občutek o izrečenih ali neizrečenih mislih. Očitno se nismo še nič naučili (smeh)," je o novi skladbi povedal pevec in kitarist banda Urban Kavkler. Dodal je, da so videospot za pesem posneli sami. "Ideja spota je bila takšna, da se nam je zdelo najbolje, da spot posnamemo sami, da smo neodvisni od drugih. Najprej smo ga posneli v stanovanju sami kot demo, nato smo ga pokazali prijatelju, ki ima profesionalno kamero in se dogovorili za dan snemanja. Nekaj smo posneli v Mariboru na Teznem, nekaj pa na FERI-ju."

Skupina DEMM je nastala spontano, ko so bili člani, ki so danes dvajsetletniki, še najstniki. Poznali so se že v srednji šoli, prelomnica zanje pa je bilo poletno delo v Podčetrtku, kjer so spoznali, da jih zanimajo podobne stvari in imajo skupne ambicije. Odločili so se, da ustvarijo band in se začeli dobivati v svojem prostoru za vaje, kjer so si izmenjevali glasbeno znanje, mnenja in debatirali pozno v noč. Po nekaj menjavah članov, prvih koncertih in pozitivnih odzivih na glasbenih natečajih, kot sta Šourock in Cityband, so se odločili, da se zadeve resno lotijo. Začeli so se poglabljati v svoje že spisane glasbene ideje, med njimi izbirali najboljše in jih pilili. Aprila letos so izdali prvi komad Za tebe v torek ne obstajam, sedaj pa predstavljajo še svojo drugo skladbo.