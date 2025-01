Skupina Duran Duran se po 40 letih vrača na italijanska tla

Duran Duran bodo pod vodstvom karizmatičnega pevca Simona Le Bona v Italiji med drugim predstavili svoj zadnji album Danse Macabre , ki so ga izdali oktobra 2023. Zasedba je na njem ponudila nove pesmi, priredbe in posebne izvedbe svojih klasik. Poleg singla Black Moonlight in naslovne skladbe Danse Macabre so na njem še priredbe skladb Billie Eilish ter zasedb The Rolling Stones in Siouxsie and the Banshees .

Duran Duran veljajo za eno najbolj vplivnih skupin v zgodovini glasbe. V svoji karieri so izdali 16 studijskih albumov in prodali več kot 100 milijonov izvodov plošč. Prejeli so tudi več pomembnih nagrad, med drugim dva grammyja in nagrado brit za izjemen prispevek k glasbi, leta 2022 so bili sprejeti v Dvorano slavnih rock & rolla.

Zasedba, ki je bila ustanovljena leta 1978 v Birminghamu, povezuje generacije oboževalcev in še danes polni največje stadione. Njihove večne uspešnice so tudi del obveznega repertoarja radijskih postaj, na primer Hungry Like A Wolf, Rio, Wild Boys, Come Undone, Ordinary World, Union Of The Snake, The Reflex, Girls On Film, Save A Prayer, Notorious in naslovna pesem enega od filmov o Jamesu Bondu A View To A Kill. Koncerti bodo 15. in 16. junija v Rimu, 18. junija v Bariju in 20. junija v Milanu.