Skupina Êdna: Na odru ljubljanskega gradu se ne znajdeš po naključju

Zgodba skupine Êdna se je začela pred leti, ko je ustanoviteljica in pevka Tjaša Cigut izdala svojo zgoščenko z naslovom Edno takšo bi rad. Ob njej so se zbrali še štirje glasbeniki, ki odtlej delujejo pod skupnim imenom in raziskujejo glasbeno zapuščino z območja Prekmurja in Porabja. Ljudske pesmi, ki so jih na tem območju prepevali že pred mnogimi leti, v njihovi izvedbi dobijo nov prizvok in unikatno preobleko.

icon-expand Skupina Êdna je na festivalu Godibodi predstavila drugi album. FOTO: Bojan Stepančič

Pravite, da ste prekmursko-štajerska skupina izkušenih glasbenikov, ki je zapisana križanju tradicionalnih ljudskih pesmi iz Prekmurja in Porabja s pridihom sodobnosti. Zakaj ste se odločili za takšno glasbeno zvrst? Vse skupaj se je začelo že nekaj let nazaj, ko sem odkrila pesmarici Füčkaj, füčkaj fantiček moj 1 in 2, Franceka in Dušana Mukiča. Zdelo se mi je, da je v pesmarici vsebinsko in tematsko veliko zanimivih pesmi. Ob branju pesmi se mi je že takoj porodila ideja, kako kakšno od njih glasbeno preobleči. Gre za porabsko pesmarico, ki ima veliko podobnih pesmi, kot jih poznamo v prekmurščini (nekatere so razširjene tudi drugod po Sloveniji). Na povabilo organizatorjev festivala rokodelstva, domače obrti, kulinarike in kulture – Jenamena festa – sem pripravila (2014) koncert s svojimi glasbenimi gosti, kjer smo preoblekli ljudske pesmi. Odziv je bil dober, prav tako so bili nad pesmimi navdušeni glasbeni kolegi. Iz tega koncerta se je potem kreirala skupina z imenom Êdna. Posebno je tudi ime vaše skupine – EDNA. Kaj pomeni? Edna je prekmurski izraz za ena. V našem kontekstu je to ona – muzika. Na glasbeni sceni niste novost. Pred ljubljanskim občinstvom predstavljate svoj novi album, ki ste ga poimenovali Slove rdeče. Od kod naslov? Kakšen pomen se skriva v njem? Naslov albuma Slove rdeče napoveduje ljubezenske skladbe – beseda slove je iz stare prekmurščine in pomeni črke. Besedno zvezo SLOVE RDEČE pa najdemo v pesmi Zeleni se travca, ki z dvema priredbama zaokrožuje celoten album. Kaj je rdeča nit novega albuma? Gre za preplet pripovedovanj o vasovanju, nesrečni ljubezni, upanju in tudi smrti. Glasba je na mestih pretanjena, tenkočutna ali v kontrastu močna in prodorna, ponekod tudi zabavna, plesna. V sebi skriva barvit spekter melodij, ki redko spominjajo na tradicionalno različico. Zaporedje pesmi na albumu ni naključno, vsebinsko se lahko bere kot pripoved o ljubezni.

icon-expand Rdeča nit albuma Slove rdeče je predvsem ljubezen. FOTO: Bojan Stepančič