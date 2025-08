Skupina Ember predstavlja novo študentsko himno

Kakor doslej, je tudi tokrat navdih za besedilo frontman črpal iz svojega zasebnega življenja. "Pesem je nastala enega večera v času študija, v 6. nadstropju študentskega doma. Med učenjem za izpit, s pogledom na mesto," je dodal Vovko.

Na snemanju videoposnetka, s katerim so opremili novo pesem, so močno povezani fantje kljub napornemu tempu izjemno uživali."Na snemanju je bilo pestro. Snemali smo dva dneva do 4. ure zjutraj. V nekem trenutku smo zadimili celo stavbo, naš Nejc pa je moral z gasilnim aparatom po stopnicah preteči maraton."

Pridružili so se jim tudi prijatelji, ki so snemalna dneva naredili še toliko lepša. "Ob sebi smo imeli res dobro ekipo prijateljev, ki so z nami del tega projekta. Kljub napornemu snemanju smo se imeli neverjetno dobro," je sklenil Vovko.