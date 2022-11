Skupina Flirrt: Da nekdo ostane sam, je nekaj najbolj bolečega

Skupina Flirrt predstavlja novo pesem Ko leživa, s katero se vrača k svojim glasbenim koreninam. "To je zelo čustvena in osebna pesem," pravi avtor in pevec skupine Rok Lunaček. "Zame je to, da bi nekdo v tem svetu ostal sam, brez sorodne duše nekaj najbolj bolečega, kar si lahko predstavljam. Cela pesem je poklon iskanju nekoga, ki je pravi za nas v tem življenju in trenutku, ko nas ta oseba najde in doda smisel našemu celotnemu bivanju."

Precej neobičajno za naš prostor je, da skladbo Ko leživa podpisujeta kar dva prekaljena producenta: Blaž Hribar in Krešimir Tomec. "Posebno je verjetno tudi to, da smo za to skladbo postavili kar šest različnih aranžmajev, preden smo se odločili za tega, ki ga boste lahko slišali 11. novembra. Morda sem zapletal ... Ne vem. Ta pesem mi toliko pomeni. Vmes je bila različica zgolj ob klavirju, potem ena zelo zelo rokerska, pa ena precej elektronska ... Vse so nam bile všeč, a končna je nekako najbolj Flirrt. Ravno prav kitar in ravno prav čustev v prostoru. Res nam je všeč."