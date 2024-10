Skupina Flirrt s pesmijo Za naju napoveduje nov album

Za naju je nova pesem skupine Flirrt, ki je od leta 1997 sinonim za ljubezen, romantiko in žur. Z njo fantje tudi uradno napovedujejo izid novega albuma."Za naju je malce drugačna, a hkrati zelo flirrtovska skladba. Ima tisto začetno melanholičnost, ki se skozi pesem prevesi v upanje, v pristno ljubezen. Prav upanje se mi zdi izredno pomembna stvar, čeprav morda govori o trenutkih odtujenosti dveh, ki se imata pa v osnovi iskreno rada," je povedal pevec in avtor skladbe, Rok Lunaček.

Izdali so tudi videoposnetek, v katerem igrata igralca, ki sta skupaj tudi v resničnem življenju."V spotu sta izjemna igralca Dino in Ondina, v celem videoposnetku se zato čuti posebna energija. Vrhunsko sta igrala in zaradi tega je nastal zelo čustven videoposnetek," je dejal Štefan Kokalj.

"Za vse tiste, ki se imajo radi in imajo mogoče krizo, naj malo razmislijo, saj se ne najde sorodna duša, kar za vsakim vogalom. V resnici je možno, da se odtujiš, lahko pade strast, ampak če je ljubezen je to ljubezen, ki je kot resnica ali obstaja ali pa ne. Imaš se rad ali pa se nimaš. Če se imaš ostani skupaj in se potrudi, če pa nisi za skupaj bo hudo, ampak pojdi narazen. Mislim, da je najhujša samota v dvoje. To se ti ne sme zgoditi," je dodal Lunaček.