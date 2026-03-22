Skupina Flirrt v Mariboru pričarala čaroben glasbeni večer

Skupina Flirrt je v dvorani Tabor pred nastopom zagledala več kot 4000 oboževalcev in nervozo so premagovali z ekipnim duhom. Vse je lažje s pomočjo občinstva, ki skupino podpira že skoraj 30 let. "Ne vem, mi nismo bili nikoli bend, ki bi lovili rekorde, smo bili pa bend, ki smo vedno lovili čustven presežek," so dejali člani zasedbe.

Optimizem je le ena od vrlin ekipe, ki so jo z acappella verzijo hita Punce v belem podprli tudi Modrijani. "Iskrenost pa pristnost. To sta dve težki besedi, ki ju malokdo dobro razume, Rok pa ju čuti. Potem pa nič več ne rabiš, samo kitaro in dober bend. Ja, duša je tista in ko vidiš na odru dušo, je vse jasno, je vse lažje," sta dejala Blaž Švab in Peter Oset, člana skupine Modrijani.

Tudi Vili Resnik, ki je v Mariboru zapel z Rokom Lunačkom, z njim sodeluje že več kot osem let. Pevec Flirrtov zanj piše besedila, Vili pa priznava, da sta zaradi skupne lastnosti začela kot konkurenta. "Moram reči, da je to človek, ki je več govoril kot jaz in moram povedati iskreno, da me je presenetil, rekel sem, da ta človek pa ne more biti dober, ker govori več kot jaz," je priznal Resnik.

Več kot očitno je, da Rok s svojo ekipo zna nagovoriti ljubitelje slovenske glasbe. "Navajeni smo bili igrati za sto ljudi, zdaj, ko jih je 4000, pa je enako lepo pravzaprav, samo da jih je več," je dejal Lunaček.