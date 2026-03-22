Glasba

Skupina Flirrt v Mariboru pričarala čaroben glasbeni večer

Modrijani, 22. 03. 2026 20.59

Simon Vadnjal E.K.
Uspešnice skupine Flirrt so v štajerski prestolnici ta vikend pod eno streho združile Modrijane, Vilija Resnika in več kot 4000 oboževalcev benda. Flirrt suvereno podirajo svoje rekorde - naslednje leto jih čaka 30-letnica, po razprodanih koncertih v Ljubljani so letos očitno osvojili tudi srca oboževalcev na oni strani Trojan.

Skupina Flirrt je v dvorani Tabor pred nastopom zagledala več kot 4000 oboževalcev in nervozo so premagovali z ekipnim duhom. Vse je lažje s pomočjo občinstva, ki skupino podpira že skoraj 30 let. "Ne vem, mi nismo bili nikoli bend, ki bi lovili rekorde, smo bili pa bend, ki smo vedno lovili čustven presežek," so dejali člani zasedbe.

Optimizem je le ena od vrlin ekipe, ki so jo z acappella verzijo hita Punce v belem podprli tudi Modrijani. "Iskrenost pa pristnost. To sta dve težki besedi, ki ju malokdo dobro razume, Rok pa ju čuti. Potem pa nič več ne rabiš, samo kitaro in dober bend. Ja, duša je tista in ko vidiš na odru dušo, je vse jasno, je vse lažje," sta dejala Blaž Švab in Peter Oset, člana skupine Modrijani.

Tudi Vili Resnik, ki je v Mariboru zapel z Rokom Lunačkom, z njim sodeluje že več kot osem let. Pevec Flirrtov zanj piše besedila, Vili pa priznava, da sta zaradi skupne lastnosti začela kot konkurenta. "Moram reči, da je to človek, ki je več govoril kot jaz in moram povedati iskreno, da me je presenetil, rekel sem, da ta človek pa ne more biti dober, ker govori več kot jaz," je priznal Resnik.

Več kot očitno je, da Rok s svojo ekipo zna nagovoriti ljubitelje slovenske glasbe. "Navajeni smo bili igrati za sto ljudi, zdaj, ko jih je 4000, pa je enako lepo pravzaprav, samo da jih je več," je dejal Lunaček.

Po štirih letih in odsluženem vojaškem roku se je na odre vrnila skupina BTS

bibaleze
Portal
Zakaj imajo dojenčki tako dišečo glavico?
Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?
Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
zadovoljna
Portal
Vroča Jennifer Lopez z izzivalnimi fotografijami 'zažgala' splet
Tedenski horoskop: Device delajo na potrpežljivosti, pred škorpijoni so notranje spremembe
Tedenski horoskop: Device delajo na potrpežljivosti, pred škorpijoni so notranje spremembe
Dnevni horoskop: Device potrebujejo počitek, tehtnice iščejo harmonijo v odnosih
Dnevni horoskop: Device potrebujejo počitek, tehtnice iščejo harmonijo v odnosih
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
vizita
Portal
Nepričakovan zaplet med operacijo, ki ga zdravniki niso pričakovali
Zakaj univerzalna prehrana ne deluje: kako krvna skupina vpliva na vaše počutje
Zakaj univerzalna prehrana ne deluje: kako krvna skupina vpliva na vaše počutje
Zakaj je kolesarjenje lažje kot hoja ali tek
Zakaj je kolesarjenje lažje kot hoja ali tek
Demenca: manj znani zgodnji znaki, ki jih večina ljudi spregleda
Demenca: manj znani zgodnji znaki, ki jih večina ljudi spregleda
cekin
Portal
Od pobeglega najstnika do milijonarja: zgodba Britanca, ki je obogatel na Tajskem
Vsakih 10 sekund zasluži 46 evrov: zgodba očeta, ki je navdušila
Vsakih 10 sekund zasluži 46 evrov: zgodba očeta, ki je navdušila
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
Monika Klobčar - z risanjem do sanjskega poklica
Monika Klobčar - z risanjem do sanjskega poklica
moskisvet
Portal
Kdo so trije prijatelji, ki lahko obiščejo Michaela Schumacherja?
Znanstveniki odkrili še eno prednost veganske prehrane
Znanstveniki odkrili še eno prednost veganske prehrane
Spala je z osmimi moškimi hkrati: Tu so vse podrobnosti
Spala je z osmimi moškimi hkrati: Tu so vse podrobnosti
Kako prepoznati žensko, ki vas ima rada samo zaradi denarja?
Kako prepoznati žensko, ki vas ima rada samo zaradi denarja?
dominvrt
Portal
Mravlje v kuhinji: katera naravna metoda dejansko deluje
Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili
Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili
Bramor na vrtu: kako se ga znebiti?
Bramor na vrtu: kako se ga znebiti?
Najpogostejše napake pri prenovi stare hiše: kaj se vedno zaplete in kako se temu izogniti
Najpogostejše napake pri prenovi stare hiše: kaj se vedno zaplete in kako se temu izogniti
okusno
Portal
Skuhajte v nedeljo, jejte ves teden: 3 preproste ideje
To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke
To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
voyo
Portal
Kmetija
Mož iz ozadja
Mož iz ozadja
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Parazit
Parazit
