Skupina Flirrt z novo odo ljubezni: V sebi ima nekaj značilno flirrtovskega

Ostani za vedno je nova pesem skupine Flirrt, ki je na slovensko glasbeno sceno prodrla konec 90. let. Spevni refren pesmi, privlačna tema, Rokov specifični glas in kitarski zvok poslušalca odnesejo nazaj v pozna osemdeseta in zgodnja devetdeseta leta in ga odpeljejo v kraj, ki še vedno zveni nostalgično, kjer so problemi manjši in ljubezen še vedno utripa na glas.

OGLAS

"Ta pesem je nastala kmalu za prejšnjim singlom Kometa in sta na nek način sestri. Radi jo imamo, ker ima v sebi nekaj značilno flirrtovskega, ne bi pa preveč razpredal o njej. Naj ji poslušalci prisluhnejo in si ustvarijo svoj vtis. Mi pa se kot bend, skupaj smo že 27 let, veselimo, da jo bomo to pomlad igrali in peli s publiko na številnih prihajajočih koncertih," pravi avtor in pevec skupine Rok Lunaček.

Skupina Flirrt predstavlja novo pesem, ki nosi naslov Ostani za vedno. FOTO: Rok Breznik icon-expand

Videospot so posneli z ekipo Kleva Films, s katero so ustvarili tudi uspešen video za Kometa, nastajal pa je štiri dni. "Precej nam je nagajalo vreme. Dež, dež in še enkrat dež. Ko smo rabili sneg, je deževalo, ko smo potrebovali sonce, je dež bil šef. No, sonce smo ujeli, morje tudi, sneg se ni stalil in mi smo zato dobre volje. Je pa trajalo malo dlje," so zadovoljni glasbeniki. Snemali so v Izoli, po celi Gorenjski, na gradu Smlednik in še kje: "Obiskali smo kup lokacij, se spet veliko vozili, lovili sonce in se med vožnjo umikali padavinam."