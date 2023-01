Skupina Foo Fighters sporočila, da bo še naprej nastopala

Ena najbolj popularnih rock skupin na svetu, Foo Fighters, je marca izgubila bobnarja, zato se je v preteklih mesecih veliko ugibalo, kakšna je njena nadaljnja usoda. Sedaj ni več dvoma, skupina bo po smrti Taylorja Hawkinsa še naprej nastopala, so sporočili z objavo na družbenih omrežjih.

Oboževalci skupine Foo Fighters imajo dodatni razlog, da z veseljem vstopajo v novo leto. Člani skupine so namreč sporočili, da bodo po tragični smrti bobnarja Taylorja Hawkinsa, ki je umrl marca 2022, še naprej nastopali. Kot so zapisali v objavi na družbenih omrežjih, je bilo minulo leto najbolj tragično in težko za skupino, z glasbo pa želijo zaceliti rane.

icon-expand Foo Fighters bodo nadaljevali s koncerti FOTO: Instagram

Skupina, ki je nastala pred 27 leti, je izrazila hvaležnost za najdražje, ki jim stojijo ob strani in tudi tiste, ki jih ni več na tem svetu. Kot so zapisali, si želijo predstaviti zdravilno moč glasbe in krog življenja, ki se vedno nadaljuje. "V preteklih 27 letih so naši oboževalci zgradili skupnost, ki deluje po vsem svetu, predan podporni sistem, ki nam je vedno pomagal skupaj prebroditi težke čase. Kraj, kjer delimo srečo in žalost, upanje in strahove in v katerem skupaj živimo refren našega življenja skozi glasbo," so zapisali.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Brez Taylorja ne bi nikoli postali skupina, kakršna smo bili, in brez njega bomo postali drugačna skupina v prihodnje," so se spomnili pokojnega bobnarja in dodali, da se zavedajo, da je tudi za oboževalce predstavljal pomemben del skupine. "Ko se bomo znova srečali, kar bo kmalu, bo vsak večer z nami v duhu," so prepričani preostali člani.