Skupina Girls Aloud prihajajočo turnejo posveča pokojni Sarah Harding

Skupina Girls Aloud je ob 21. obletnici delovanja sporočila, da se vrača na glasbene odre. Cheryl, Nicola, Kimberley in Nadine bodo turnejo po Veliki Britanjiji in Irski posvetile pred dvema letoma umrli članici Sarah Harding , ki je izgubila bitko z rakom. Dekleta so tako potrdila govorice, ki so že nekaj časa krožile med njihovimi oboževalci.

Pevke so novico sporočile v objavi na družbenem omrežju, hkrati pa so pojasnile še, da se na turnejo ne odpravljajo z novo glasbo in tako zatrle govorice, da pripravljajo nove pesmi. Koncerti bodo praznovanje že izdanega bogatega glasbenega kataloga skupine, med katerimi so tudi pesmi The Promise, Love Machine in Biology .

V videu, ki so ga objavile na družbenem omrežju X , nekdanjem Twitterju , vsaka članica v avtomobilu potuje skozi gost promet, med njihovim potovanjem pa je v spremljavi slišati glasbo skupine. Dekleta se na koncu srečajo pod velikim platnom kina na prostem, kjer na platnu predvajajo posnetke iz minulih turnej. "Komaj čakamo, da bomo znova z vami pele in plesale," so zapisale ob posnetku.

"Pravi čas je, da proslavimo Sarah, pravi čas, da proslavimo skupino in pravi čas, da proslavimo dejstvo, da lahko to še vedno počnemo 21 let pozneje. To je velika čast na več načinov," je še dodala.

Cheryl je o prihajajoči turneji dejala: "Že nekaj let nazaj smo se pričele pogovarjati o dogodku, s katerim bi praznovale 20. obletnico skupine Girls Aloud. Obletnica se je zdela samoumevna stvar, ki jo bomo praznovale. Toda ko je Sarah zbolela, so se vse prioritete spremenile. Umrla je leto dni pred obletnico in preprosto ni bilo prav, zdelo se je prezgodaj."

Turneja bo potekala med majem in junijem 2024, za prvo lokacijo pa načrtujejo Dublin, nato pa se bodo ustavile še v Manchesterju, Londonu, Cardiffu, Glasgowu in Liverpoolu. Na objavo so se že odzvali tudi številni oboževalci, eden izmed njih pa je med komentarji zapisal: "O moj bog, to je najboljša novica. Tako sem srečen!", spet drugi pa je dodal: "Najboljša novica! Še vedno ne morem verjeti."

Skupino so sestavili v enem izmed pevskih šovov v začetku tisočletja, kmalu pa so zaslovele in si prislužile naziv ene najuspešnejših dekliških skupin. Samo v Združenem kraljestvu so prodale več kot pet milijonov albumov, še vedno pa so nosilke svetovnega Guinnessovega rekorda, ker so se z 20 pesmimi uvrstile na lestvico UK Top 10 singlov. Pesem Sound Of The Underground je bila leta 2002 na vrhu lestvice najboljših božičnih pesmi. Skupina se je med leti 2009 in 2012 odločila za nekaj premora, leto pozneje pa so se dokončno razšle.

Leta 2012 so se ponovno združile ob 10. obletnici delovanja z zadnjim koncertom marca 2013. Skupaj so na oder stopile tudi leta 2022, ko so nastopile na dobrodelnem gala dogodku, kjer so zbirali sredstva za boj proti raku.