Skupina I.C.E. eksplozijo odvečne energije ujela v novo zvočno podobo

Slovenska glasbena skupina I.C.E. je za poslušalce pripravila novo skladbo z naslovom 'Kar te dela živega', s katero odpira novo dobo svoje zrelejše zvočne podobe. Skladba je nastala kot eksplozivna reakcija odvečne energije, ki se je v glavah članov skupine nakopičila v času epidemije, zanjo pa so posneli tudi zabaven videospot.

Kaj narediti, ko se med člani glasbene skupine v času epidemije nabere velika količina odvečne energije? Ajsovci oziroma člani slovenske glasbene skupine I.C.E., ki so se ravno s takšnim izzivom tudi soočili, so rešitev našli v ustvarjanju nove glasbe in tako je nastala skladba z naslovom Kar te dela živega.

icon-expand Skupina I.C.E. je eksplozijo odvečne energije ujela v novo zvočno podobo. FOTO: Vasja Humar

Člani skupine pravijo, da se že po uvodnih taktih nove pesmi pozna, da so njihovi glasbeni okusi in njihov glasbeni izraz dozoreli. "Kar te dela živega je power blues komad, pri katerem pridejo v ospredje predvsem kitare ter Renatin unikaten in markanten vokal," so povedali glasbeniki, ki dodajajo, da so se ob ustvarjanju pesmi kljub epidemiji počutili veliko bolje.