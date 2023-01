Skupina I.C.E. v novi pesmi govori o občutkih negotovosti in strahu

Malo bolj temačna in skrivnostna skladba Flow govori o občutkih negotovosti in strahu, ko se odločimo zapustiti cono udobja in podati v neznano, ter o preboju, ki ga lahko dosežemo, če uspemo te strahove in dvome premagati. Takrat lahko začutimo flow oz. tok, ko se naenkrat stvari izidejo, kot želimo, in vse steče tako, kot mora.

I.C.E. so svoj flow začutili ob dokončanju prvih dveh novih skladb, Nepopisan list in Kar te dela živega, s čimer jim je ob ponovnem zagonu skupnega dela uspelo premostiti številne ustvarjalne prepreke, ki so se nabrale iz preteklosti. Njihov kreativni tok je končno stekel in tako bodo I.C.E. marca postregli z novim albumom.

Skupina je na skupno glasbeno pot stopila pred osemnajstimi leti. Prvi album Na liniji s skladbami, kot so Kje si zdaj, Na liniji, Sanjaj, Živim brez navodil, so izdali leta 2008, sedem let kasneje pa mu je sledil drugi album Tu je raj (Spomni se, Stara gara, Cukr Pop ...). Osem let po izidu slednjega pravijo, da je spet čas, da pokažejo, kaj so ustvarjali v zadnjih dveh letih, ko so se sprostili in neobvezujoče čarali v prostoru za vaje.