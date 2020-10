Skupina Imperij: Ne ozirajte se na druge, ko je v igri ljubezen

SkupinaImperij predstavlja novo pesem Ples v dežju. Besedilo, glasbo in aranžma je skupno delo skupine, producentsko delo pa je prevzel Robi Bulešić, ki je v preteklosti skupaj s priznanimi glasbeniki sodeloval pri različnih projektih (Dan D, Elvis Jackson, Siddharta, Koala Voice …).

Zaščitni znak skupine Imperij so črni klobuki, nosijo jih, ker z njimi sporočajo, da so zvesti sami sebi in svojemu prepoznavnemu slogu. V videospotu je zaplesal plesni par, režiser Marko Duplišak pa je spet presegel samega sebe in naredil izdelek, ki izstopa iz povprečja. Ples v dežju je tako nasledil konec maja izdano skladbo Popotnik, skupaj pa skladbi napovedujeta nov studijski izdelek spomladi naslednje leto.