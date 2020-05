Skupina Imperij nov spot posnela v zapuščeni smodnišnici v Kamniku

Ekipa dela v polnem pogonu odkar se je Juliju, Petru, Juretu in Katarini konec leta 2019 pridružil basist Tomaž in prinesel novo energijo v zasedbo. Največja pridobitev glasbene skupine pa je novorojenka, ki se je rodila klaviaturistki Katarini in pevcu Petru med letošnjo epidemijo.

Pesem Popotnik je je bila posneta v studiu Beartracks v Kočevju, v sodelovanju s producentom Robijem Bulešićem, spot so posneli kmalu po koncu karantenskih dni v zapuščeni smodišnici v Kamniku, avtor spota jeMarko Duplišak.