Skupina itch s pesmijo, ki je sinonim za življenje

"Glasba oziroma ideja sama se večinoma zgodi kot čarovnija, blisk, treba je samo pustiti čustvom in besedam prostor, da sedejo nanjo," pravijo itch , ki z novim singlom Walking a Long Way , napovedujejo svoj drugi album. Tudi tokrat so se odločili, da ohranijo angleščino, rdeča nit besedila pa ostaja življenje in vse njegove plati.

"Glede angleščine je tako, da imamo na račun YouTuba, Spotifyja in podobnih platform veliko poslušalcev dejansko po celem svetu. Po drugi strani pa nam to ne prinese nobenega koncerta, torej so plusi in minusi, vendar glede na to, da nismo nikomur nič dolžni, razen našim oboževalcem, katerim smo všeč takšni, kot smo, delamo kot nam pač paše," pravi peterica.

Pesem so izdali v prazničnem času, tako kot se razbere že iz besedila, pa se dotaknejo tudi tematike, da je lahko to obdobje za posameznike prav zaradi tega tudi težko. "Za nekatere je december čas druženja in čas zabave, za druge pa je to čas, ko jim vsak korak poudarja, da tega nimajo in da so na tej poti sami," so nam povedali člani skupine, ki dodajajo, da je že sam naslov pesmi sinonim za življenje.