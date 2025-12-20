Naslovnica
Skupina itch s pesmijo, ki je sinonim za življenje

Ljubljana, 20. 12. 2025 10.26 pred 12 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Klavdija Zver
itch

Skupina itch se pospešeno pripravlja na izid drugega albuma, napoved pa je že drugi singel, ki so ga poimenovali Walking a Long Way. Goričani so se ga odločili izdati pred prazniki, čeprav je nastal že jeseni, razlog pa je besedilo, ki govori o življenju, katerega del včasih človek mora prehoditi tudi sam, čeprav je težko.

"Glasba oziroma ideja sama se večinoma zgodi kot čarovnija, blisk, treba je samo pustiti čustvom in besedam prostor, da sedejo nanjo," pravijo itch, ki z novim singlom Walking a Long Way, napovedujejo svoj drugi album. Tudi tokrat so se odločili, da ohranijo angleščino, rdeča nit besedila pa ostaja življenje in vse njegove plati.

Skupina itch z novim singlom napoveduje drugi album.
FOTO: Arhiv izvajalca
FOTO: Arhiv izvajalca

"Glede angleščine je tako, da imamo na račun YouTuba, Spotifyja in podobnih platform veliko poslušalcev dejansko po celem svetu. Po drugi strani pa nam to ne prinese nobenega koncerta, torej so plusi in minusi, vendar glede na to, da nismo nikomur nič dolžni, razen našim oboževalcem, katerim smo všeč takšni, kot smo, delamo kot nam pač paše," pravi peterica.

Pesem so izdali v prazničnem času, tako kot se razbere že iz besedila, pa se dotaknejo tudi tematike, da je lahko to obdobje za posameznike prav zaradi tega tudi težko. "Za nekatere je december čas druženja in čas zabave, za druge pa je to čas, ko jim vsak korak poudarja, da tega nimajo in da so na tej poti sami," so nam povedali člani skupine, ki dodajajo, da je že sam naslov pesmi sinonim za življenje.

Pesem ima tudi videospot, za katerega so znova poskrbeli v lastni režiji. "Zgodbe za videospote večinoma radi ustvarjamo sami, tudi samo snemanje se največkrat zgodi znotraj benda. Imamo srečo, da je danes to mogoče izpeljati brez ogromnih finančnih sredstev in da imamo v bendu dovolj kreativnega elana. Večji del procesa je tudi tokrat prevzel naš kitarist in producent Nenad Putnik. Rdeče niti v videu pravzaprav nismo posebej iskali, bolj nam je bilo zanimivo ujeti naključno dogajanje in to praznično vzdušje. Vzporedno pa smo odprli vrata tudi v sam proces snemanja ter pokazali, kako in kje se naše skladbe zaključijo," so nam povedali.

Na vprašenje, kdaj bo izšel dolgo pričakovani drugi album, pa so odgovorili: "Datuma izida drugega albuma še nismo določili, saj moramo dokončati še nekaj stvari, vendar bo kmalu. Počasi, previdno in navdušeno korakamo proti koncu."

itch skupina pesem walking a long way drugi album

bb5a
20. 12. 2025 10.37
Težko je tole poslušat, od začetka do konca isto... igranje pa na nivoju prvega garažnega benda pri 13 letih...
bibaleze
