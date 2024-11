Skupina Joker Out z novim studijskim albumom začenja pohod po Balkanu

Teden dni po izidu novega studijskega albuma Souvenir Pop skupina Joker Out začenja koncertno turnejo, poimenovano Album Release Tour, v okviru katere bodo do srede decembra odigrali osem koncertov v petih državah v regiji.

OGLAS

Souvenir Pop je tretji album skupine Joker Out po Umazanih mislih (2021) in Demonih (2022), po njihovih besedah pa v desetih skladbah poslušalce popelje na čustveno potovanje, ki izkazuje razvoj zasedbe. "Eksperimentirali smo z inštrumenti kot otroci v peskovniku, raziskovali nove igrače in pustili, da nas vodi ustvarjalnost," pojasnjuje skupina.

Joker Out z novim studijskim albumom na turnejo. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Med desetimi skladbami je tudi Carpe Diem, s katero so leta 2023 nastopili na Evroviziji, in singli, ki jih je skupina predstavila že prej, med drugimi uspešnici Šta bih ja in Bluza. Album so ustvarjali v Londonu, kamor so se letos spomladi po evropski turneji preselili za nekaj mesecev, posneli pa so ga v studiu v Hamburgu. Vmes so nastopili tudi na poslovilni tekmi Gorana Dragića. Producent albuma je Žare Pak, ki je v preteklosti produciral albume številnih slovenskih skupin, med drugim Siddharta, Dan D, Big Foot Mama in Demolition Group.

Po otvoritvenih koncertih v Ljubljani, ki sta razprodana, bodo Joker Out nastopili še v Novem Sadu, Beogradu, Skopju, Zagrebu, Mariboru in na Dunaju. Peterica bo celotni izkupiček od koncerta v Novem Sadu podarila v dobrodelne namene, in sicer družinam žrtev nesreče na železniški postaji, ki se je zgodila v začetku novembra.