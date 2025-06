Skupina Joker Out za 10. obletnico pripravlja Karneval.

Ena najbolj priljubljenih slovenskih glasbenih zasedb Joker Out bo junija prihodnje leto z največjim koncertom v dosedanji karieri, ki so ga poimenovali Karneval, obeležila deset let delovanja. Deseto obletnico so želeli proslaviti na neklasični lokaciji, Kardeljeva ploščad pa se jim je zdela pravilna odločitev, saj je skupina nastala za Bežigradom, je Bojan Cvjetićanin povedal na novinarski konferenci. "Veliko časa smo preživeli tukaj naokoli, nekaj nas je tukaj tudi hodilo na fakulteto, tako da smo tu preživljali dneve in večere," je dejal.

Člani skupine so ob predstavitvi prihajajočega koncerta obudili spomine na skupno glasbeno kariero. Med drugim so spomnili na prvi manjši prostor za vaje v ogromni hali, razprodano poletno koncertiranje po Sloveniji in koncert v Stožicah. Kot velik vrhunec dosedanje kariere so označili tudi nastop na Evroviziji s skladbo Carpe Diem pred dvema letoma. Ta jim je namreč prinesla oboževalci izven meja domače Slovenije.

Do karnevalskega koncerta na Kardeljevi ploščadi bodo nastopili še na več domačih in tujih odrih. Spomnimo, skupino Joker Out sestavljajo še Jan Peteh, Kris Guštin, Nace Jordan in Jure Maček. Med njihove uspešnice sodijo skladbe Umazane misli, Carpe Diem, Vem da greš, Novi val, Padam in Gola. Prejeli so več nagrad, med drugim trikrat zlato piščal za izvajalca leta.